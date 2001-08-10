Продвижение ссылками в SEO: как это работает
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Раскрутка сайта ссылками – один из лучших инструментов веб-маркетинга, гарантирующий рост позиций, привлечение аудитории и повышение авторитетности. Профессиональный подход к покупке ссылок и их размещению может стать гарантией отличных результатов. Несмотря на то, что понадобится уделить немало времени рабочему процессу и поиску надежного исполнителя в актуальном рейтинге компаний, всегда можно рассчитывать на дополнительное количество переходов и позитивное влияние на поведенческие факторы вашего ресурса.
Как запустить продвижение ссылками?
- Подобрать соответствующую площадку для размещения ссылки на необходимый сайт;
- Создать и интересный, запоминающийся контент и разместить его на выбранном ранее портале. Это может быть обзор или статья на актуальную тему – формат выбираете вы сами, ориентируясь на целевую аудиторию;
- Связаться с владельцем интересующего вас сайта-донора и договориться о размещении ссылок на взаимовыгодных условиях;
- Подключить систему аналитики для отслеживания охватов и поведения пользователей – это поможет оптимизировать контент в будущем.
Выбор качественного донора
В качестве доноров лучше всего выбирать авторитетные, популярные сайты, тематика которых соответствует продвигаемому ресурсу. Для размещения ссылок важно выбирать хорошо цитируемые и часто посещаемые аудиторией порталы. На что обратить внимание при выборе донора?
- Отсутствие спама на страницах сайта. К нему относятся разнообразные ссылки, размещаемые в хаотичном порядке, а также агрессивная реклама;
- Схожесть специфики;
- Отсутствие фильтров и вирусов;
- Большая посещаемость (можно проверить с помощью Ahrefs). Также рекомендовано проверить источники трафика через SimilarWeb;
- Совпадение по региональному признаку;
- Длительность существования (не менее полугода).
Понадобится не только найти подходящих партнеров, но и потратить определенное время на их проверку. Стоит уделить внимание даже таким аспектам, как дизайн сайта и удобство его интерфейса – любые детали имеют значение.
Способы получения ссылок
Бесплатные SEO-ссылки
С ними можно рассчитывать на лучшие результаты, ведь поисковые системы воспримут их как более естественные. Получить их достаточно сложно, однако, можно воспользоваться такими методами:
- Регистрация сайта в каталогах;
- Взаимовыгодное сотрудничество с другими порталами;
- Репосты (пользователи могут делать их самостоятельно, если сочтут контент на сайте интересным);
- Размещение ссылок на форумах или в комментариях.
- Другие способыю
Если вас интересует ссылочное продвижение, то более 15 способов бесплатного получение ссылок можно найти в подробной статье cropas.by.
Платные ссылки
Если вы не желаете связываться с владельцами сайтов напрямую, договариваясь о сотрудничестве – можно воспользоваться всевозможными биржами, предоставляющими готовый список порталов, с которыми можно работать. На них вы сможете купить ссылки для продвижения сайта навсегда или на определенный срок. Разумеется, стоит выбирать только трастовые торговые площадки – Prposting, Gogetlinks, Miralinks. Вовсе не требуется покупать ссылки массово – для начала хватит всего 5-10 штук.
Аналитика
Она является одним из ключевых аспектов ссылочного продвижения. Чтобы корректировать стратегию веб-маркетинга, понадобится регулярно следить за поведением аудитории и статистикой портала. Сбор информации поможет вам определить, подходит ли вам выбранный сайт-донор – если результаты неудовлетворительны даже после размещения ссылок, стоит найти нового. Чтобы получить подробную статистику, понадобится отслеживать охваты в течении пары недель (нескольких дней не хватит для получения точных данных). Вы можете подключить сторонние сервисы (к примеру, Яндекс.Аналитика) или воспользоваться сквозной аналитикой.
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