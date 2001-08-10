Продвижение ссылками в SEO: как это работает

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Раскрутка сайта ссылками – один из лучших инструментов веб-маркетинга, гарантирующий рост позиций, привлечение аудитории и повышение авторитетности. Профессиональный подход к покупке ссылок и их размещению может стать гарантией отличных результатов. Несмотря на то, что понадобится уделить немало времени рабочему процессу и поиску надежного исполнителя в актуальном рейтинге компаний, всегда можно рассчитывать на дополнительное количество переходов и позитивное влияние на поведенческие факторы вашего ресурса.

Как запустить продвижение ссылками?

Подобрать соответствующую площадку для размещения ссылки на необходимый сайт; Создать и интересный, запоминающийся контент и разместить его на выбранном ранее портале. Это может быть обзор или статья на актуальную тему – формат выбираете вы сами, ориентируясь на целевую аудиторию; Связаться с владельцем интересующего вас сайта-донора и договориться о размещении ссылок на взаимовыгодных условиях; Подключить систему аналитики для отслеживания охватов и поведения пользователей – это поможет оптимизировать контент в будущем.

Выбор качественного донора

В качестве доноров лучше всего выбирать авторитетные, популярные сайты, тематика которых соответствует продвигаемому ресурсу. Для размещения ссылок важно выбирать хорошо цитируемые и часто посещаемые аудиторией порталы. На что обратить внимание при выборе донора?

Отсутствие спама на страницах сайта. К нему относятся разнообразные ссылки, размещаемые в хаотичном порядке, а также агрессивная реклама;

Схожесть специфики;

Отсутствие фильтров и вирусов;

Большая посещаемость (можно проверить с помощью Ahrefs). Также рекомендовано проверить источники трафика через SimilarWeb;

Совпадение по региональному признаку;

Длительность существования (не менее полугода).

Понадобится не только найти подходящих партнеров, но и потратить определенное время на их проверку. Стоит уделить внимание даже таким аспектам, как дизайн сайта и удобство его интерфейса – любые детали имеют значение.

Способы получения ссылок

Бесплатные SEO-ссылки

С ними можно рассчитывать на лучшие результаты, ведь поисковые системы воспримут их как более естественные. Получить их достаточно сложно, однако, можно воспользоваться такими методами:

Регистрация сайта в каталогах;

Взаимовыгодное сотрудничество с другими порталами;

Репосты (пользователи могут делать их самостоятельно, если сочтут контент на сайте интересным);

Размещение ссылок на форумах или в комментариях.

Другие способыю

Если вас интересует ссылочное продвижение, то более 15 способов бесплатного получение ссылок можно найти в подробной статье cropas.by.

Платные ссылки

Если вы не желаете связываться с владельцами сайтов напрямую, договариваясь о сотрудничестве – можно воспользоваться всевозможными биржами, предоставляющими готовый список порталов, с которыми можно работать. На них вы сможете купить ссылки для продвижения сайта навсегда или на определенный срок. Разумеется, стоит выбирать только трастовые торговые площадки – Prposting, Gogetlinks, Miralinks. Вовсе не требуется покупать ссылки массово – для начала хватит всего 5-10 штук.

Аналитика

Она является одним из ключевых аспектов ссылочного продвижения. Чтобы корректировать стратегию веб-маркетинга, понадобится регулярно следить за поведением аудитории и статистикой портала. Сбор информации поможет вам определить, подходит ли вам выбранный сайт-донор – если результаты неудовлетворительны даже после размещения ссылок, стоит найти нового. Чтобы получить подробную статистику, понадобится отслеживать охваты в течении пары недель (нескольких дней не хватит для получения точных данных). Вы можете подключить сторонние сервисы (к примеру, Яндекс.Аналитика) или воспользоваться сквозной аналитикой.