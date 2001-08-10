Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2023
Сейчас 01:50
97,29|102,52|66,91
Жителей Лугового приглашают на выездной прием граждан
19:04, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы

Самый автомобилизированный российский город постепенно «переходит» на общественный транспорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Калининграда в начале октября пришли к выводу, что пора жителям города переходить на общественный транспорт. От частных автомобилей определенной части населения придется отказаться в самые короткие сроки, которые возможны для проведения планируемых мероприятий. Данные выводы были сделаны на Совете по стратегическому планированию, после чего администрация Калининграда приступила к решению проблемы.

аренда автомобилей калининград

За счет дополнительных удобств для общественного транспорта будет снижено количество курсирующих личных

По мнению заместителя главы администрации Игоря Ш. количество единиц частного транспорта на 1000 человек в Калининграде достигло отметки 478. И это огромная цифра! Город обгоняет по данному показателю другие российские города, что, конечно же, вызывает массу проблем. Это недостаточная пропускная способность дорог и автотрасс, возникающие в связи с этим, пробки. Строительство дорог в городе не решит их, а наоборот, приведет к тупиковой ситуации. Чем больше магистралей, тем больше будет автомобилей. Остается только одно решение – развивать общественный транспорт, делая его доступным, удобным, комфортным для жителей. Чтобы население в определенных случаях выбирало поездку на общественном транспорте, игнорируя личный. Перед властями Калининграда на сегодняшний день стоит проблема увеличение провозной способности общественного транспорта и дальности хода, а также расширение сети маршрутов.

Уже сейчас власти планируют создать дополнительные выделенные полосы для автобусов, которые, благодаря удобной маршрутной сети смогут укладываться в установленное расписание, выезжать за город и въезжать в городскую черту. При этом количество полос для личного транспорта будет заметно снижено, и это сделает езду частников некомфортной и неудобной.

Некоторые прибегают к такой услуге как аренда автомобиля – здесь timerent39.ru можно ознакомиться с предложениями компании.

Внедрение и развитие электротранспорта в регионе станет еще одним шагом на пути решения проблемы

Электротранспорт для общественных перевозок, по мнению калининградских властей, также поможет в частности решить проблему. Экономичное обслуживание, улучшение экологической обстановки в регионе и множество других ситуаций позволит решить внедрение транспортных средств на электрической зарядке. На данный момент правительство Калининградской области активно работает над планированием внедрения электротранспорта в регион. Однако, стоимость данных технических средств для перевозки довольна высока, а власти Калининграда пока не могут позволить потратить огромные средства на закупку ТС. Но, это дело времени, а уже сейчас ведутся переговоры о закупке трамваев и троллейбусов на автономном ходу, где отдельные модели уже проходят тестирование. В ближайшее время протестированные транспортные средства выйдут по установленным маршрутам.

План развития электротранспорта в регионе будет готов к концу текущего года. На сегодняшний день активно внедряются электрозаправочные станции для личного транспорта, способные и быстро, и медленно заряжать автомобили. А для общественного транспорта формируются электрозаправочные станции на базах, что будет весьма удобно для перевозчиков.

Не оставили на Совете по стратегическому развитию без внимания и проблему с развитием платных парковок. Сейчас выполняется их организация в центре Калининграда, но постепенно затрагиваются и удаленные городские районы. По мнению калининградских властей, все планируемые и уже осуществляемые мероприятия сделают город комфортным для жителей. Городом 15-минутной шаговой и транспортной доступности станет Калининград за следующие 10-12 лет развития.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Разнообразные статьи на актуальные темы

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?