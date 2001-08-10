19:04, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Самый автомобилизированный российский город постепенно «переходит» на общественный транспорт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Калининграда в начале октября пришли к выводу, что пора жителям города переходить на общественный транспорт. От частных автомобилей определенной части населения придется отказаться в самые короткие сроки, которые возможны для проведения планируемых мероприятий. Данные выводы были сделаны на Совете по стратегическому планированию, после чего администрация Калининграда приступила к решению проблемы.
За счет дополнительных удобств для общественного транспорта будет снижено количество курсирующих личных
По мнению заместителя главы администрации Игоря Ш. количество единиц частного транспорта на 1000 человек в Калининграде достигло отметки 478. И это огромная цифра! Город обгоняет по данному показателю другие российские города, что, конечно же, вызывает массу проблем. Это недостаточная пропускная способность дорог и автотрасс, возникающие в связи с этим, пробки. Строительство дорог в городе не решит их, а наоборот, приведет к тупиковой ситуации. Чем больше магистралей, тем больше будет автомобилей. Остается только одно решение – развивать общественный транспорт, делая его доступным, удобным, комфортным для жителей. Чтобы население в определенных случаях выбирало поездку на общественном транспорте, игнорируя личный. Перед властями Калининграда на сегодняшний день стоит проблема увеличение провозной способности общественного транспорта и дальности хода, а также расширение сети маршрутов.
Уже сейчас власти планируют создать дополнительные выделенные полосы для автобусов, которые, благодаря удобной маршрутной сети смогут укладываться в установленное расписание, выезжать за город и въезжать в городскую черту. При этом количество полос для личного транспорта будет заметно снижено, и это сделает езду частников некомфортной и неудобной.
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Внедрение и развитие электротранспорта в регионе станет еще одним шагом на пути решения проблемы
Электротранспорт для общественных перевозок, по мнению калининградских властей, также поможет в частности решить проблему. Экономичное обслуживание, улучшение экологической обстановки в регионе и множество других ситуаций позволит решить внедрение транспортных средств на электрической зарядке. На данный момент правительство Калининградской области активно работает над планированием внедрения электротранспорта в регион. Однако, стоимость данных технических средств для перевозки довольна высока, а власти Калининграда пока не могут позволить потратить огромные средства на закупку ТС. Но, это дело времени, а уже сейчас ведутся переговоры о закупке трамваев и троллейбусов на автономном ходу, где отдельные модели уже проходят тестирование. В ближайшее время протестированные транспортные средства выйдут по установленным маршрутам.
План развития электротранспорта в регионе будет готов к концу текущего года. На сегодняшний день активно внедряются электрозаправочные станции для личного транспорта, способные и быстро, и медленно заряжать автомобили. А для общественного транспорта формируются электрозаправочные станции на базах, что будет весьма удобно для перевозчиков.
Не оставили на Совете по стратегическому развитию без внимания и проблему с развитием платных парковок. Сейчас выполняется их организация в центре Калининграда, но постепенно затрагиваются и удаленные городские районы. По мнению калининградских властей, все планируемые и уже осуществляемые мероприятия сделают город комфортным для жителей. Городом 15-минутной шаговой и транспортной доступности станет Калининград за следующие 10-12 лет развития.
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