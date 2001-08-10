Где получить права категории А? В школе «Мегаполис»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вождение мотоцикла – не просто роскошь, но еще и удобство. Не нужно ждать общественного транспорта, чтобы добраться до пункта назначения, нет необходимости терять время, перемещаясь из одной точки в другую с помощью автобусов или трамваев. Да и путешествия будут захватывающими и яркими. Все, что нужно, – просто получить права категории А и отправляться в путь на «железном коне». Школа вождения «Мегаполис» готова помочь в преодолении страхов и осуществлении мечты стать водителем личного транспортного средства. Сдача на права категории А – это просто и доступно!
Права категории А: что нужно знать
Чтобы управлять мотоциклом легально, нужно достичь возраста 16-ти лет, а если вы будете управлять транспортным средством с коляской, то водителю придется дождаться наступления совершеннолетия. Мотоцикл достаточно прост в управлении, однако нужно придерживаться правил вождения, а также получить права, чтобы можно было воспользоваться транспортным средством. Стоимость обучения вполне доступна и подразумевает теорию и практику.
Обучение вождению мотоцикла предполагает курс сроком чуть более 2 месяцев. На теоретических занятиях нужно потратить примерно 108 часов, чтобы узнать о правилах дорожного движения, знаках на дорогах, о том, как вести себя во время перемещения на мотоцикле и как оказать первую помощь пострадавшему. Знания, полученные на теоретических занятиях, помогут сдать первую часть экзамена, а также станут помощником во время дорожного движения.
Практические занятия предполагают непосредственное вождение мотоцикла. Инструктор обучит выполнению упражнений, среди которых «Разгон-торможение», «Габаритный коридор» и прочее. Нужно будет научиться подавать сигналы поворота рукой, делать полукруги, переключать скорости и т. д.
Почему стоит выбрать автошколу «Мегаполис»
Существует много автошкол, но «Мегаполис» – это место, где каждый учащийся почувствует себя комфортно и увидит, насколько простым и интересным может быть обучение. Ко всем ученикам применяется индивидуальный подход, а страхи, которые нередко испытывают новички, будут полностью преодолены.
Обучение в школе «Мегаполис» – это:
- занятия, на которых преподаватель преподносит информацию доступным языком;
- качество и комфорт;
- внимательное отношение к каждому ученику;
- доступная стоимость.
Чтобы узнать больше о школе и системе обучения, достаточно просто заглянуть на сайт и ознакомиться с условиями. Стать водителем мотоцикла легко, ведь достаточно просто получить знания и реализовать свою мечту!
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