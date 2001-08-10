Кухни на заказ от фабрики «Кухни для людей» – это уют в Вашем доме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Какими качествами должна обладать кухонная мебель, которую мы выбираем с такой тщательностью? Их несколько – это практичность, удобство, красивый дизайн, подходящий стиль, эргономичность и цена. Все эти свойства имеют недорогая мебель российского производства. Изготавливают ее из высокотехнологичных, экологичных и устойчивых к различным воздействиям материалов (МДФ и пластика). Это могут быть дешевые угловые кухни или прямые, островные или П – образные, которые способны вписаться в любое кухонное помещение.

Что необходимо знать при заказе кухни

У вас есть возможность изготовления нестандартных размеров модулей. Это позволяет мебели точно вписаться в кухонное помещение, без зазоров и с учетом высоты потолка. Такой подход особенно актуален для небольших квартир, где необходимо максимально эффективно использовать пространство. Модульные, в свою очередь, имеют ограничения по размерам и материалам из-за стандартного производства.

Вы можете выбрать материалы, цвет и фактуру, которые соответствуют вашим предпочтениям. Фабрика, выполняющая заказ, предоставляет широкий выбор материалов и цветов. При заказе модульной кухни такой выбор ограничен стандартными материалами и цветами.

Вы можете выбрать фурнитуру и комплектующие в соответствии с вашими пожеланиями. Дизайнеры помогут выбрать оптимальные варианты, а также предоставят скидку на покупку бытовой техники.

Многие считают, что заказная мебель обходится намного дороже, чем готовые варианты. Однако эксперты утверждают обратное. Изготовление мебели на заказ позволяет сэкономить до 10% от стоимости аналогов, доступных на рынке. Это возможность создать идеальную кухню по оптимальной цене.

Работайте только с опытными специалистами. Они помогут учесть все нюансы вашего помещения и выполнить установку мебели в соответствии с особенностями помещения. Кухня под заказ от фабрики мебели «Кухни для Людей» позволяет решить любые сложности, связанные с геометрией, особенностями помещения, а также воплощением нужного заказчику стиля.

Итоги

При заказе индивидуальной кухни вы можете выбрать не только материалы, цвет и фактуру, но и точно подобрать размеры модулей для максимальной эффективности использования пространства. Также вы можете выбрать фурнитуру и комплектующие в соответствии с вашими пожеланиями, а опытные специалисты помогут просчитать все сложности и провести установку мебели в соответствии с особенностями кухни.