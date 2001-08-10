Эксперты OZON рассказывают: туры в какую страну будут популярны этой зимой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Зима — это время, когда многие люди мечтают вырваться из серых будней и погрузиться в захватывающие приключения. Выбор страны, в которую планируете поехать, может значительно повлиять на ваше путешествие. Вместе с экспертами Ozon сегодня мы рассмотрим некоторые популярные направления и расскажем про самые востребованные туры на зимний сезон.

Таиланд

Это одна из самых популярных туристических стран в Юго-Восточной Азии. Теплый климат, живописные пляжи и уникальная культура делают Таиланд идеальным местом для отдыха зимой. Вы можете отправиться на курорты Пхукета или Краби, насладиться пляжами и заниматься водными видами спорта. Туры в Таиланд также предлагают возможность посетить исторические достопримечательности, такие как храмы Бангкока и древние города Чиангмая.

Шри-Ланка

Это направление становится все более популярным среди туристов. Островное государство привлекает путешественников экзотическим природным богатством и своей историей. Вы можете отправиться на сафари и увидеть слонов, леопардов и другую дикую природу. Шри-Ланка также известна своими прекрасными пляжами, включая Аругам-Бей и Хиккадуву.

Исландия

Если вам хочется чего-то совершенно другого, тогда советуем взять тур в Исландию. Эта вулканическая страна привлекает туристов своими уникальными природными пейзажами, включая гейзеры, ледяные пещеры и водопады. Зима — лучшее время для посещения Исландии, так как вы сможете своими глазами полюбоваться на Северное Сияние. Туры в Исландию обычно включают поездку на север страны, где ледяные пещеры и горячие источники поразят вас своей красотой.

Япония

Уникальная страна, где современность и традиции переплетаются. Этот удивительный невероятный мир оживает зимой благодаря своим уникальным праздникам. Вы можете посетить Саппоро, где проходит один из самых красивых фестивалей снега, или отправиться в горы Хоккайдо, где можно заняться горнолыжным спортом. Кроме того, Япония славится своими горячими источниками (онсенами) и удивительными цветущими садами.

Италия

Если вы предпочитаете зимнее путешествие в исторические города, то Италия предлагает множество вариантов:

Рим

Флоренция

Венеция

Всё это города с потрясающей архитектурой и историческим наследием. Кроме того, Италия славится своей кухней, и вы сможете наслаждаться вкусными пастами и пиццами. Приятным бонусом для зимнего путешествия в Италию является возможность посетить города, которые в этот сезон на пике своей красоты, такие как Верона и Турин.

Получается, что зима — это идеальное время для путешествий, и выбор страны зависит от ваших предпочтений и планов. Таиланд и Шри-Ланка привлекают туристов своими потрясающими пляжами и экзотическими природными ландшафтами. Исландия предлагает уникальные ледяные пещеры и незабываемый вид Северного Сияния. Япония впечатляет своими традициями и прекрасными праздниками, а Италия — своими историческими городами и вкусной едой. Если вы хотите взять тур в одну из этих стран, на странице https://www.ozon.ru/travel/tours/ можно ознакомиться с актуальными предложениями. Здесь вы найдете различные варианты туров, так что не упускайте возможность провести эту зиму в незабываемом путешествии.