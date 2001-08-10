Как ухаживать за шерстяной одеждой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Шерстяные вещи являются неотъемлемой частью осенне-зимнего сезона и всегда остаются актуальными и модными. Они не только легкие и красивые, но и отлично защищают от холода. Однако шерсть, особенно меринос, является деликатным материалом, поэтому требует особого и бережного ухода. Неправильная стирка может привести к потере изделия. Некоторые шерстяные вещи не могут быть стиранными и требуют только сухой чистки. В блоге мы расскажем подробнее о том, как правильно заботиться о шерстяной одежде, чтобы продлить ее срок службы и сохранить ее красоту на протяжении длительного времени.

Правильная стирка

Чтобы сохранить шерстяные вещи, как термобелье из шерсти, в хорошем состоянии, рекомендуется стирать их не чаще двух раз в год. Небольшие загрязнения можно удалить с помощью салфетки или липкого валика, а пятна следует немедленно удалять. Если все же необходима стирка, важно обратить внимание на инструкцию на бирке. Обычно шерстяные изделия требуют ручной стирки в холодной воде, но некоторые можно стирать в стиральной машине на режиме "Шерсть" или "Деликатная стирка".

Инструкция, как правильно стирать шерсть:

предварительно распрямить и вывернуть вещь наизнанку;

набрать холодной воды в тазик, растворить небольшое количество моющего средства и вспенить;

погрузить вещь в мыльный раствор. Не нужно ничего тереть или сваливать шерсть.

время стирки не более 25 минут, оптимально стирать 10-15 минут. Шерсть гигроскопична, благодаря чему изделия быстро впитывают влагу;

прополоскать изделие 2-3 раза в холодной чистой воде;

вещь немного отжать легкими сдавливающими движениями и оставить на 5-7 минут, чтобы стекла лишняя вода. Выкручивать шерстяные вещи нельзя.

Как сушить шерстяные вещи

Для сушки изделий из шерсти необходимо использовать горизонтальную сушилку или обычный стол, так как они легко меняют форму и деформируются при собственном весе. Чтобы удалить лишнюю влагу, вещь следует свернуть трубочкой в махровое полотенце и немного промокнуть. Затем ее нужно разложить на чистую простынку или сухое полотенце в свободном положении. Нельзя использовать автоматические сушки и приборы отопления, так как волокно должно просохнуть самостоятельно при комнатной температуре. Также не рекомендуется сушить шерсть под прямыми солнечными лучами. Это правила важны, если вы хотите купить перчатки зимние https://norveg.ru/catalog/perchatki/.

Можно ли гладить шерстяные вещи

Шерстяные изделия часто образуют заломы и складки, и использование утюга для их глажки не рекомендуется. Вместо этого, в домашних и промышленных условиях можно использовать отпариватель. Если отпаривателя нет, можно нанести пар от утюга поверх изделия (не касаясь его) или прогладить через влажную марлю на низкой температуре. Температура не должна превышать 140 градусов.

Шерстяные вещи требуют особого ухода, в том числе и при хранении. Храните шерстяные вещи в сложенном виде на полке. Не вешайте их на вешалки, так как это может привести к деформации. Шерстяные вещи любят свежий воздух. Проветривайте их на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.