Как ухаживать за шерстяной одеждой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Шерстяные вещи являются неотъемлемой частью осенне-зимнего сезона и всегда остаются актуальными и модными. Они не только легкие и красивые, но и отлично защищают от холода. Однако шерсть, особенно меринос, является деликатным материалом, поэтому требует особого и бережного ухода. Неправильная стирка может привести к потере изделия. Некоторые шерстяные вещи не могут быть стиранными и требуют только сухой чистки. В блоге мы расскажем подробнее о том, как правильно заботиться о шерстяной одежде, чтобы продлить ее срок службы и сохранить ее красоту на протяжении длительного времени.
Правильная стирка
Чтобы сохранить шерстяные вещи, как термобелье из шерсти, в хорошем состоянии, рекомендуется стирать их не чаще двух раз в год. Небольшие загрязнения можно удалить с помощью салфетки или липкого валика, а пятна следует немедленно удалять. Если все же необходима стирка, важно обратить внимание на инструкцию на бирке. Обычно шерстяные изделия требуют ручной стирки в холодной воде, но некоторые можно стирать в стиральной машине на режиме "Шерсть" или "Деликатная стирка".
Инструкция, как правильно стирать шерсть:
- предварительно распрямить и вывернуть вещь наизнанку;
- набрать холодной воды в тазик, растворить небольшое количество моющего средства и вспенить;
- погрузить вещь в мыльный раствор. Не нужно ничего тереть или сваливать шерсть.
- время стирки не более 25 минут, оптимально стирать 10-15 минут. Шерсть гигроскопична, благодаря чему изделия быстро впитывают влагу;
- прополоскать изделие 2-3 раза в холодной чистой воде;
- вещь немного отжать легкими сдавливающими движениями и оставить на 5-7 минут, чтобы стекла лишняя вода. Выкручивать шерстяные вещи нельзя.
Как сушить шерстяные вещи
Для сушки изделий из шерсти необходимо использовать горизонтальную сушилку или обычный стол, так как они легко меняют форму и деформируются при собственном весе. Чтобы удалить лишнюю влагу, вещь следует свернуть трубочкой в махровое полотенце и немного промокнуть. Затем ее нужно разложить на чистую простынку или сухое полотенце в свободном положении. Нельзя использовать автоматические сушки и приборы отопления, так как волокно должно просохнуть самостоятельно при комнатной температуре. Также не рекомендуется сушить шерсть под прямыми солнечными лучами. Это правила важны, если вы хотите купить перчатки зимние https://norveg.ru/catalog/perchatki/.
Можно ли гладить шерстяные вещи
Шерстяные изделия часто образуют заломы и складки, и использование утюга для их глажки не рекомендуется. Вместо этого, в домашних и промышленных условиях можно использовать отпариватель. Если отпаривателя нет, можно нанести пар от утюга поверх изделия (не касаясь его) или прогладить через влажную марлю на низкой температуре. Температура не должна превышать 140 градусов.
Шерстяные вещи требуют особого ухода, в том числе и при хранении. Храните шерстяные вещи в сложенном виде на полке. Не вешайте их на вешалки, так как это может привести к деформации. Шерстяные вещи любят свежий воздух. Проветривайте их на балконе или в хорошо проветриваемом помещении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
09:03 Сегодня Южно-Сахалинск стал одним из лидеров по качеству работы общественного транспорта
09:05 Сегодня В Аниве прошла сельскохозяйственная "Осенняя ярмарка"
09:00 Сегодня Любимую музыку вместо гудка: песни Anna Asti и группы "Король и шут" оказались самыми популярными у россиян
09:19 Сегодня "Единая Россия" окажет поддержку развитию авиаспорта на островах
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
17:05 5 Октября Аэровокзал Южно-Сахалинск определил три самых популярных направления для путешествий среди жителей региона
13:11 6 Октября Объекты потребительского рынка Южно-Сахалинска работают в штатном режиме
16:32 6 Октября В фонде сахалинской библиотеки обнаружен "Советский календарь на 1919 год"
10:59 19 Сентября Рыбу, добытую у берегов Сахалина, начали тщательнее проверять на радиацию
15:13 15 Сентября За первое полугодие на Сахалине заготовлено более 100 тысяч кубометров лесоматериалов
08:57 27 Сентября Сахалинское правительство договорилось наращивать турпотоки с Китаем
16:04 5 Октября Четыре комплекса видеофиксации установили в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 17:38 Сегодня В Сахалинской области увеличат финансирование социально значимых программ
- 10:05 Вчера Более 80 миллионов рублей задолжали жители Сахалинской области за капремонт с начала 2023 года
- 15:27 10 Октября На улице Горького в Южно-Сахалинске изменена выделенная полоса для автобусов
- 13:14 9 Октября В Южно-Сахалинске продолжается подключение жилых домов к теплу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?