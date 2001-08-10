Качественный памятник дочери от компании Sampo Granit

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Память о тех людях, которые нас уже покинули, нередко выражается в установке надгробных памятников. Воспоминания о человеке должны жить – это понимает каждый, потерявший близкого. Гранитный памятник – символ чистой души, особенно белый – именно такой устанавливают детям, не совершившим в жизни грехов. Конечно, памятник дочке можно выбрать любой – это дело родителей.

Где изготавливают памятники

Заказать можно в организации Sampo Granit – она уже более 13 лет делает надгробия и предлагает долговечные и современные варианты по доступным ценам. В каталоге есть фотографии образцов. Тут можно выбрать подходящий памятник дочери на могилу или заказать изготовление по эскизу.

Как может быть оформлен памятник

В компании изготавливают гранитные надгробия. Это прочный материал, устойчивый к износу и механическим воздействиям, легко переносящий любую непогоду. Постамент в течение многих десятилетий сохранит свой изначальный вид, гарантия на него пожизненная.

Можно заказать красивые варианты, как оформленные максимально лаконично, так и с различными элементами декора. Доступны следующие решения:

С большими ангелами или небольшими ангелочками, с цветами или лебедями.

В форме часовни, в виде сердца, с фигурными изящными арками.

Комбинированные – в которых сочетаются несколько сортов гранитного камня.

Возможно художественное оформление, часто заказывают гравировки. Можно выбрать мемориальный комплекс, который включает в себя не только надгробие, но и плитку, лавку, цоколь.

Решившим заказать памятник дочери на могилу фото и цены покажутся достойными. За продолжительное время деятельности мастерами компании были выполнены сотни заказов. Может быть сделана рельефная надпись, нанесен портрет.

Заказать надгробный памятник дочери можно с доставкой, стоимость минимальная и выгодная – никаких наценок посредников. Постаменты производятся ресурсами компании – это и позволило значительно снизить цену. Предоставляются услуги профессиональных гравировщиков и дизайнеров, работают каменотесы, резчики, полировщики. Продукция Sampo Granit – это высочайшее качество и эстетичность, стоит упомянуть и разнообразие форм исполнения.

Выбирайте подходящие решения – на сайте их много, менеджеры всегда на связи с клиентами. Доставка надежная – можно не сомневаться в том, что надгробие приедет именно таким, которое вы решили заказать.