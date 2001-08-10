Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уход за садом и огородом значительно облегчают специальные приспособления. Так для повышения урожайности культур пригодится натуральный компост – в его изготовлении вам поможет компостер. А поливочные шланги нужной длины создадут условия для регулярного достаточного полива без особых усилий. При их выборе нужно учитывать материал изготовления, рабочие температуры и давление, наличие защиты УФ, диаметр, длину.

Что такое компостер и для чего он нужен

Компостер – незаменимый помощник на дачном участке. Он помогает обеспечивать правильный уход за растениями, незаменим для утилизации листвы и бытовых отходов. Старый дедовский метод – хранение и приготовление компоста в выгребной яме, которую можно выкопать на участке. Но готовые компостеры – это намного более практичный и удобный выбор. Почему?

Во-первых, вам не придется рыть яму. Во-вторых, устройство простое и удобное в применении. В-третьих, его цена более чем доступная. Для получения качественного компоста важно создать оптимальные условия для естественного размножения микроорганизмов. Природа способна дать все факторы для течения процессов без применения дополнительных средств. На выходе получится компост – на 100% органическое натуральное удобрение. Его составляющие:

углерод – его дают высушенные растения;

азот – образуется в процессе разложения травы, прочих видов зелени;

кислород – он попадает в смесь через специальные отверстия;

вода – проникает в кучу с осадками, либо ее заливает садовод;

тепло – без него химические реакции не будут протекать должным образом.

Летом рекомендовано устанавливать компостеры на хорошо освещаемых участках.

Рекомендации по выбору

При покупке компостеров нужно смотреть на:

объем рабочей емкости;

материал корпуса;

конструктивное исполнение.

Конструкция современных компостеров простая – они имеют вид бокса с четырьмя стенками и крышкой наверху. Некоторые модели идут в комплекте с дном-решеткой. Материал изготовления – дерево или пластик. Есть обычная модель компостера не устраивает, можете присмотреться к модульному трансформеру – его удобно разбирать на части. Стенки трансформеров соединяются с применением крюков, защелок или других крепежей. В холодное время года во время хранения такая модель занимает минимум места.

Крышки делают створчатыми либо цельными. На стенках бокса располагается одно откидное отверстие либо несколько – в зависимости от модели, ее размеров. Эти отверстия нужны для смешивания компоста и обеспечения эффективной аэрации.

В интернет-магазине Ozon https://ozon.by/category/kompostery-14731/ вы можете найти модели компостеров разных объемов, размеров и типов. Условия оплаты гибкие, доставка осуществляется выбранным покупателем способом в любой регион РФ. Для участков на 6 соток обычно берут пару контейнеров по 400 л – можете ориентироваться на эти расчеты и площадь территории. Если останутся вопросы по выбору, сомнения, обратитесь к консультанту.