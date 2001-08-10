Как решить финансовые трудности в Казахстане?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Казахстана знают, что делать в случае возникновения финансовых трудностей. Такая проблема может возникнуть у каждого человека, и для ее решения потребуется всего 30 минут.

При возникновении проблем с деньгами, когда не хватило до зарплаты или возникли внезапные траты, граждане Казахстана обращаются в микрофинансовые организации. Это быстрее и удобнее, чем брать деньги в банке или закладывать ценное имущество в ломбард.

Банк и МФО: сравнение условий

Когда человеку требуется крупная сумма на длительный срок он обычно идет в банк. Когда нужна небольшая сумма на пару недель – обращается в МФО. Однако рынок микрофинансовых компаний развивается, и теперь они позволяют получить не только краткосрочный кредит, но и займ на 3 месяца и более.

В связи с этими изменениями можно сравнить условия банка и микрофинансовой организации.

График работы. МФО работают без выходных, кроме того, многие компании принимают заявки круглосуточно. Банки работают с понедельника по пятницы и всегда закрыты в выходные. Скорость выдачи. В МФО можно получить деньги за 15 минут в среднем, в банке на это потребуется целый день. Процентная ставка. В МФО проценты начисляются ежедневно, в банке – ежемесячно. Требования к клиентам. Сервисы микрокредитования выдвигают минимум требований к заемщикам, тогда как получить потребительский займ в банке можно только при наличии хорошей кредитной истории и стабильного дохода. Количество документов. Микрофинансовые организации готовы выдать займ при наличии только паспорта и ИПН, в банке у заемщика попросят также справки о доходах и подтверждение работы.

В целом микрофинансовые компании отличаются упрощенной процедурой оформления займа, и именно этим объясняется их популярность.

Для получения кредита в банке заемщику должно быть больше 21 года, у него должна быть хорошая кредитная история и стабильный доход. Если у человека есть негативные отметки в истории, или нет официальной работы, получить деньги будет сложно.

Кто может получить займ на 3 месяца и что для этого нужно?

В микрофинансовых компаниях значительно более лояльные требования к клиентам. Получить кредит на 3 месяца может любой совершеннолетний гражданин Казахстана, у которого есть паспорт и ИПН. Также понадобится карта банка и доступ к интернету. Дополнительные документы, залоги и поручители не нужны.

Кредитная история пользователя учитывается при рассмотрении заявки, однако она не является основополагающим фактором. Личность заемщика оценивается комплексно, поэтому деньги могут получить даже те, у кого есть негативные отметки в истории или открытые договора.

Как получить займ онлайн на 3 месяца в МФО?

Микрофинансовые компании выдают деньги онлайн или наличными. Первый вариант предпочтительнее, так как онлайн-оформление занимает меньше времени. Чтобы получить займ в МФО необходимо:

Выбрать микрофинансовую организацию. Это самый важный этап, который определяет комфорт дальнейшего сотрудничества. На кредитном калькуляторе указать нужную сумму и срок. Вам сразу покажут сумму к возврату. Далее необходимо заполнить заявку. В ней указывают контактные данные, личную информацию и платежные реквизиты. Обязательно проверяйте заявку на предмет ошибок и опечаток, они часто приводят к отказу в выдаче. При первом обращении в компанию необходимо пройти процедуру верификации. Это позволяет сделать сотрудничество МФО и заемщика более безопасным. Далее заявка отправляется на рассмотрение. Процесс занимает от 5 до 30 минут. Последний шаг – подписание кредитного договора. При оформлении кредита онлайн договор подписывают электронной подписью.

После этого деньги отправляют на карту. Если клиент оформляет займ наличными, он тоже может заполнить заявку онлайн. Но для получения средств придется ехать в отделение.