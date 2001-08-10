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Маркизы: их виды и применение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Маркизы – современное решение, обеспечивающее качественную защиту от солнца и осадков. Полотно делают из акриловой ткани. Изделия специально разрабатываются для того, чтобы можно было использовать их на улице. Если обращаться аккуратно, то ткань сохранит свои свойства и цвет на протяжении многих лет. Материал не гниет, вода ему не страшна, он не нагревается, ультрафиолет также не способен причинить вреда. Маркиза грязеустойчива и обладает пылеотталкивающими свойствами.
Какие бывают маркизы
Одно из распространенных решений – террасные маркизы. Они нравятся как владельцам частных домов, так и предпринимателям, которые оснащают ими кафе и рестораны. Конструктивно они могут быть вертикальными (в форме шторы) или горизонтальными (расположенными параллельно земле). Размер затененной площади можно регулировать с помощью специального механизма.
Оконные
Оконные маркизы в Шымкенте пользуются популярностью. Они представляют собой эффективное и практичное решение, позволяющее создать комфортную атмосферу в помещении и защититься от негативного воздействия солнечных лучей. Их используют как в обычных жилых домах, так и в коммерческих объектах – кафе, ресторанах, ТЦ. Маркизы отлично защищают помещения от перегрева, а также гарантируют:
- поддержание комфортной температуры в помещении;
- защиту мебели от выцветания;
- экономию энергии, так как нагрузка на кондиционер станет меньшей.
Конструкция крепится на фасаде здания над оконным проемом. Маркизы бывают фиксированные и раскрывающиеся – выбирайте подходящий вариант с учетом ваших требований.
Оконные маркизы используют владельцы магазинов и ресторанов, так как их применение помогает создать уникальный стиль, сделать фасад здания более привлекательным и обеспечить посетителям приватность.
Корзинные
Конструкции, которые представляют собой козырек из тентового материала. Крепятся при помощи кронштейнов к стене здания. Главная задача такой конструкции – защита помещения от солнечных лучей. Часто к таким изделиям прибегают владельцы магазинов, в которых продаются товары, для которых характерна чувствительность к ультрафиолету. Возможно нанесение на акриловый навес логотипа.
Маркизы такого типа иногда устанавливаются на окна жилых домов, так как позволяют создать полутень. Конструкции легки в установке и отличаются долговечностью, рассчитаны на большие нагрузки и суровые погодные условия.
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