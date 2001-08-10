Руководитель ООО «ПРОМИНСТРАХ» Сергей Гладкин выступил на семинаре в Финансовом университете при Правительстве РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сообщается, что руководитель страховой компании федерального уровня ООО «ПРОМИНСТРАХ» Сергей Гладкин принял участие в семинаре, который проходил в Финансовом Университете при Правительстве РФ. Этот семинар проводился в рамках программы повышения квалификации специалистов, которые работают в сфере страхования. По результатам данного мероприятия все участники получили аттестаты государственного образца, свидетельствующие о том, что они прослушали курс и получили соответствующую квалификацию.
В семинаре принимали участие:
страховые компании;
юридические организации;
представители государственных структур;
заинтересованные лица.
Мероприятие было посвящено изменениям, которые произойдут в сфере страхования через несколько месяцев. Все страховые компании обязаны будут привести свою деятельность в соответствие с новыми нормами, поэтому уже сейчас требуется понимать, как будет построена работа.
Руководитель ООО «ПРОМИНСТРАХ» Сергей Гладкин заявил, что во время обучения особое внимание уделялось следующему:
взаимодействию между отделами организации;
стандартам обслуживания клиентов;
срокам рассмотрения заявлений и жалоб;
правилам ведения документооборота в компании (в том числе электронного);
требованиям по обеспечению защиты персональных данных клиентов.
Участники семинара научились правильно хранить, обрабатывать и анализировать поступающую информацию, работать в соответствии с новыми скриптами, которые предусмотрены в поправках к закону о страховании.
Глава ООО «ПРОМИНСТРАХ» Сергей Гладкин положительно оценил проведение такого семинара, который позволяет специалистам страховых компаний повысить свой уровень и правильно предлагать услуги организаций. Приглашение специалистов из смежных структур налаживает мосты и позволяет задавать вектор развития отрасли.
На мероприятии выступил врач-психотерапевт со своей авторской программой по продаже страховых услуг. Он назвал базовые внутренние факторы, которые мешают человеку начать продавать страховые полисы, рассказал, как преодолеть их и что делать, чтобы улучшать свои показатели. Еще были выступления представителей ФСС, ВСС, Финансового Университета при Правительстве РФ.
Сергей Гладкин заявил, что нововведения делают рынок страхования более открытым и понятным для потребителей. Появились санкции за надлежащее информирование, поэтому недобросовестные страховые компании вынуждены будут уйти с рынка или меняться. Ужесточение законодательства создает предпосылки, чтобы повысить доверие клиентов. Это позволит увеличить количество продаж страховых полисов.
Компания ПРОМИНСТРАХ возникла в 2000 году. Она динамично развивается, предлагая страховые полисы физическим и юридическим лицам. Здесь более 100 продуктов, их количество продолжает расти в соответствии с потребностями рынка. Руководство сфокусировано на продвижении инновационных продуктов, которые требуются рынку. Среди них страхование p2p, сферы high-tech, строительства и так далее.
Оформить полис можно лично в офисе обслуживания или онлайн. Стоимость зависит от страховой суммы, продукта и других факторов. После покупки документ появится в личном кабинете и придет на почту. Полис имеет одинаковую юридическую силу в бумажном и электронном виде. Если возникают вопросы, то стоит связываться с операторами контакт центра по телефону - они всегда готовы оказать полную информационную поддержку на любом этапе сотрудничества.
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