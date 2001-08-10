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Дымоходы из нержавеющей стали: особенности и преимущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дымоходы – это системы, которые позволяют отводить дым и газы от источников тепла, таких как печи, камины, котлы и т.д. Они изготавливаются из разных материалов, но наиболее часто используется нержавеющая сталь. Дымоходы из нее служат одним из наиболее популярных аксессуаров для систем отопления и вентиляции. Они обладают рядом особенностей и преимуществ, которые делают их лучшим вариантом по сравнению с аналогами из других материалов, таких как железо или кирпич.
Почему дымоходы из нержавеющей стали так востребованы у покупателей
На это имеется несколько причин:
- Нержавеющая сталь обладает высокой степенью сопротивляемости коррозии, что делает дымоходы из нее идеальным выбором для установки во влажных или агрессивных средах, таких как ванные комнаты или кухни. Они устойчивы к воздействию многих химически активных веществ.
- Дымоходы из нержавеющей стали обладают высокой прочностью и долговечностью, что позволяет им выдерживать высокие температуры и внешние нагрузки. Они прочнее, чем аналоги из кирпича или железа. Они могут служить долгие годы без необходимости замены или ремонта.
- Нержавеющая сталь способна выдерживать очень высокие температуры, что делает дымоходы из нее идеальным выбором для систем отопления и дымоудаления. Они не деформируются и не образуют трещин при эксплуатации в высокотемпературных условиях, им не понадобится ремонт долгие годы.
- Такие изделия обладают легким весом, что делает их легкими в установке и обслуживании. Они не требуют много времени и усилий при установке, это экономит деньги и упрощает процесс монтажа.
- Дымоходы из нержавеющей стали имеют современный и стильный внешний вид, что позволяет им легко интегрироваться в любой дизайн помещения. Они могут быть полированными или матовыми, в зависимости от предпочтений клиента.
На полках магазинов много такого товара, который сделан из некачественной стали, именно поэтому он придет в негодность через несколько лет, пусть у него и будет хорошая толщина. Придется опять идти за покупками и тратить деньги. Марка стали имеет огромное значение, нужно выбирать те варианты, которые гарантировано подходят для изготовления дымоходов.
Дымоходы Ferrum и Craft
Они изготавливаются из качественной нержавеющей стали марки AISI 439. Этот материал обладает высокой жаростойкостью и устойчивостью к коррозии. Дымоходы имеют толщину стенки 0,5 мм и диаметр от 80 до 300 мм. Их отличает высокий уровень теплоизоляции, благодаря использованию в конструкции базальтового картона. Дымоходы устанавливаются с помощью специальных кронштейнов, которые входят в комплект. Там же найдется термостойкий герметик.
Эта продукция имеет следующие преимущества перед конкурентами:
- Изделия отличает высокая термостойкость и прочность. Их сложно повредить, а зеркальная поверхность помогает избежать нагара на стенках.
- Легкость монтажа. Это достигается благодаря использованию специальных кронштейнов.
- Благодаря гладкой поверхности и отсутствию коррозии они хорошо смотрятся. Эта продукция впишется в любой интерьер.
- Безопасность для здоровья людей. Все благодаря отсутствию вредных веществ в составе.
- Совместимость со многими материалами, такими как кирпич, бетон и т.д.
Дымоходы из нержавеющей стали служат идеальным выбором грамотного покупателя. Они обладают высокой степенью сопротивляемости коррозии, прочностью, долговечностью, устойчивостью к высоким температурам, легкостью монтажа и эстетическим видом. Их монтаж нужно доверить профессионалам, которые смогут предоставить гарантии на все выполненные работы.
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