Секционные ворота: виды, преимущества, область применения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гаражи, промышленные сооружения и другие объекты оснащаются секционными воротами. Это надежные и удобные в управлении конструкции, состоящие из соединенных между собой секций.

Секционные ворота для гаражей, цехов и других помещений

Секционные ворота поднимаются вертикально вверх и смещаются под потолок гаража, освобождая пространство перед въездом. Конструкции обеспечивают хорошую изоляцию благодаря панелям, заполненным теплоизолирующим материалом. Ворота такого типа нашли широкое применение:

гаражи;

складские помещения;

цеха и ангары;

автомобильные салоны и др.

Это современный вид ворот, отличающихся эргономичностью. Полотна поднимаются вверх, помещаясь в специальном коробе, за счет чего перед въездом в гараж (помещение) освобождается место.

Надежные и функциональные секционные ворота в Алматы можно заказать в специализированной компании, выбирая подходящую конструкцию и определяясь со способом управления системой. Выбор большой, объекты оснащаются гаражными и промышленными полотнами. Современные ворота обладают улучшенными прочностными характеристиками. Системы работают много лет, в том числе в интенсивном режиме эксплуатации. Все металлические элементы конструкций проходят обработку против коррозии.

Преимущества гаражных и промышленных секционных ворот

Среди сильных сторон секционных ворот можно выделить удобство в управлении. Полотна могут открываться и закрываться вручную, либо автоматически. При необходимости конструкции оснащаются системой автоматизации для максимального удобства. Пользователи могут открывать и закрывать ворота с помощью пульта дистанционного управления или кнопок управления, расположенных рядом с воротами.

Другие преимущества

К плюсам систем данного типа можно отнести:

теплоизоляцию – это достигается за счет заполнениясэндвич-панелей теплоизолирующим материалом, включая пенопласт, пенополиуретан и др, что помогает сохранять тепло внутри помещения;

безопасность – конструкции отличаются высокой взломостойкостью;

привлекательный внешний вид – разнообразие дизайна, от классического до современного стиля.

Секционные ворота компактны, они не занимают свободное место внутри и снаружи гаража. В продаже представлены разные конструкции, включая промышленные системы, отличающиеся повышенной износоустойчивостью и прочностью, рассчитанные на увеличенное количество циклов открывания-закрывания. Также есть гаражные ворота со специальными пружинами растяжения. Системы просты в установке и эксплуатации (монтаж можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов).