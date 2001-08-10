20:19, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Секционные ворота: виды, преимущества, область применения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гаражи, промышленные сооружения и другие объекты оснащаются секционными воротами. Это надежные и удобные в управлении конструкции, состоящие из соединенных между собой секций.
Секционные ворота для гаражей, цехов и других помещений
Секционные ворота поднимаются вертикально вверх и смещаются под потолок гаража, освобождая пространство перед въездом. Конструкции обеспечивают хорошую изоляцию благодаря панелям, заполненным теплоизолирующим материалом. Ворота такого типа нашли широкое применение:
- гаражи;
- складские помещения;
- цеха и ангары;
- автомобильные салоны и др.
Это современный вид ворот, отличающихся эргономичностью. Полотна поднимаются вверх, помещаясь в специальном коробе, за счет чего перед въездом в гараж (помещение) освобождается место.
Надежные и функциональные секционные ворота в Алматы можно заказать в специализированной компании, выбирая подходящую конструкцию и определяясь со способом управления системой. Выбор большой, объекты оснащаются гаражными и промышленными полотнами. Современные ворота обладают улучшенными прочностными характеристиками. Системы работают много лет, в том числе в интенсивном режиме эксплуатации. Все металлические элементы конструкций проходят обработку против коррозии.
Преимущества гаражных и промышленных секционных ворот
Среди сильных сторон секционных ворот можно выделить удобство в управлении. Полотна могут открываться и закрываться вручную, либо автоматически. При необходимости конструкции оснащаются системой автоматизации для максимального удобства. Пользователи могут открывать и закрывать ворота с помощью пульта дистанционного управления или кнопок управления, расположенных рядом с воротами.
Другие преимущества
К плюсам систем данного типа можно отнести:
- теплоизоляцию – это достигается за счет заполнениясэндвич-панелей теплоизолирующим материалом, включая пенопласт, пенополиуретан и др, что помогает сохранять тепло внутри помещения;
- безопасность – конструкции отличаются высокой взломостойкостью;
- привлекательный внешний вид – разнообразие дизайна, от классического до современного стиля.
Секционные ворота компактны, они не занимают свободное место внутри и снаружи гаража. В продаже представлены разные конструкции, включая промышленные системы, отличающиеся повышенной износоустойчивостью и прочностью, рассчитанные на увеличенное количество циклов открывания-закрывания. Также есть гаражные ворота со специальными пружинами растяжения. Системы просты в установке и эксплуатации (монтаж можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов).
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