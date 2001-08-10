20:16, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Детская вода и ее особенности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детское питание – тонкий момент для каждого родителя. Мы все хотим обеспечить нашего ребенка самым лучшим, особенно в раннем возрасте. В этот период качество потребляемой воды может существенно повлиять на здоровье, настроение и развитие малыша. На сайте https://aqualife.ru/ вы сможете подобрать подходящую воду для ребенка любого возраста.
Требования к воде для детей
Нормативные акты выделяют воду для детского питания в отдельную категорию. Это объясняется более жесткими требованиями к ее качеству, по сравнению с обычной питьевой водой. Вот несколько ключевых параметров, которым должен соответствовать такой продукт:
- Общая минерализация не может превышать 500 миллиграмм на литр.
- Также установлены нормы содержания некоторых отдельных элементов (например, кальция в детской воде не может быть больше 80 миллиграмм на литр).
- Содержание диоксида углерода полностью исключается.
- Также исключается даже минимальное содержание серебра (некоторые производители практикуют очистку воды серебром).
- Содержание микроорганизмов недопустимо.
- Линия розлива детской воды должна быть отделена от остальных производственных линий.
Всем указанным нормам соответствует специализированная вода, выпускаемая компанией «Аквалайф». Забор производится из глубинных скважин Черноголовки. В дальнейшем сырье проходит многоступенчатую очистку и разливается по обеззараженной таре.
Обратите внимание на тару:
- Если ребенок будет пить сам, бутылочка должна быть маленькой и удобной.
- Если воду будут использовать родители (для приготовления смесей, например), можно использовать и бутылки на 1,5 литра.
Преимущества покупки воды с доставкой
Несмотря на то, что детская вода есть почти в каждом продуктовом магазине, рекомендуем воспользоваться услугами доставки. Вот почему:
- Это поможет сэкономить время и силы. Вам не нужно будет ходить по магазинам и тащить лишние бутылки. При этом вы сможете всегда держать дома небольшой запас качественной воды на экстренный случай. Готовить смеси заранее нельзя, а аппетит ребенка – вещь непредсказуемая.
- Удобство. Специально подготовленную воду не нужно фильтровать или кипятить. Она готова к употреблению прямо из бутылки.
- Доставка осуществляется непосредственно к порогу квартиры. Вы можете заранее согласовать время доставки и даже ее периодичность. В компании «Аквалайф» легко можно оформить долгосрочный договор, что позволит выкинуть этот вопрос из головы. Мы уверены, у родителей малыша и без того есть над чем подумать.
- Наличие сертификатов. Мы доставляем собственную продукцию, а не развозим чужую. Поэтому на каждый тип воды у нас есть сертификат, подтверждающий соответствие нормативным требованиям. Для детской воды установлена строгая периодичность забора воды на исследования, поэтому покупатели могут быть уверенны в качестве продукции.
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