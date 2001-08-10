Тихоокеанское
информационное агентство
9 Августа 2023
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20:16, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Детская вода и ее особенности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детское питание – тонкий момент для каждого родителя. Мы все хотим обеспечить нашего ребенка самым лучшим, особенно в раннем возрасте. В этот период качество потребляемой воды может существенно повлиять на здоровье, настроение и развитие малыша. На сайте https://aqualife.ru/ вы сможете подобрать подходящую воду для ребенка любого возраста.

Детская питьевая вода

Требования к воде для детей

Нормативные акты выделяют воду для детского питания в отдельную категорию. Это объясняется более жесткими требованиями к ее качеству, по сравнению с обычной питьевой водой. Вот несколько ключевых параметров, которым должен соответствовать такой продукт:

  1. Общая минерализация не может превышать 500 миллиграмм на литр.
  2. Также установлены нормы содержания некоторых отдельных элементов (например, кальция в детской воде не может быть больше 80 миллиграмм на литр).
  3. Содержание диоксида углерода полностью исключается.
  4. Также исключается даже минимальное содержание серебра (некоторые производители практикуют очистку воды серебром).
  5. Содержание микроорганизмов недопустимо.
  6. Линия розлива детской воды должна быть отделена от остальных производственных линий.

Всем указанным нормам соответствует специализированная вода, выпускаемая компанией «Аквалайф». Забор производится из глубинных скважин Черноголовки. В дальнейшем сырье проходит многоступенчатую очистку и разливается по обеззараженной таре.

Обратите внимание на тару:

  1. Если ребенок будет пить сам, бутылочка должна быть маленькой и удобной.
  2. Если воду будут использовать родители (для приготовления смесей, например), можно использовать и бутылки на 1,5 литра.

Детская питьевая вода с доставкой

Преимущества покупки воды с доставкой

Несмотря на то, что детская вода есть почти в каждом продуктовом магазине, рекомендуем воспользоваться услугами доставки. Вот почему:

  • Это поможет сэкономить время и силы. Вам не нужно будет ходить по магазинам и тащить лишние бутылки. При этом вы сможете всегда держать дома небольшой запас качественной воды на экстренный случай. Готовить смеси заранее нельзя, а аппетит ребенка – вещь непредсказуемая.
  • Удобство. Специально подготовленную воду не нужно фильтровать или кипятить. Она готова к употреблению прямо из бутылки.
  • Доставка осуществляется непосредственно к порогу квартиры. Вы можете заранее согласовать время доставки и даже ее периодичность. В компании «Аквалайф» легко можно оформить долгосрочный договор, что позволит выкинуть этот вопрос из головы. Мы уверены, у родителей малыша и без того есть над чем подумать.
  • Наличие сертификатов. Мы доставляем собственную продукцию, а не развозим чужую. Поэтому на каждый тип воды у нас есть сертификат, подтверждающий соответствие нормативным требованиям. Для детской воды установлена строгая периодичность забора воды на исследования, поэтому покупатели могут быть уверенны в качестве продукции.

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