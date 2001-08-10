GO! Solutions: здоровое питание для счастливых питомцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Холистические корма – это особый класс еды для домашних животных, который разработан для того, чтобы обеспечить им полноценное и сбалансированное питание, учитывая их возраст и состояние здоровья.
Корма Гоу разрабатывали сертифицированные ветеринары и диетологи. В них не содержатся субпродукты, красители и консерванты. Они изготавливаются из натуральных ингредиентов, что делает их оптимальным выбором для заботы о домашних питомцах.
Подробнее про продукцию
Уникальные рецепты кормов для кошек и собак представлены различные вкусами, чтобы удовлетворить предпочтения ваших питомцев.
Вы сможете выбрать следующие вкусы:
- свежий ягненок и овсянка. Питательный и легкоусвояемый вариант для поддержания здоровья;
- свежий лосось и овсянка. Обогащенный омега-3 жирными кислотами для блестящей шерсти и здоровой кожи;
- свежая утка и овсянка. Богатый источник белка для поддержания мышц и общей жизненной активности;
- свежая курица, фрукты и овощи. Сбалансированный и разнообразный рацион для обеспечения всех необходимых питательных веществ.
Каждая линейка GO! Solutions предназначена для удовлетворения конкретных потребностей и проблем питомца:
- корма для ухода за кожей и шерстью разработаны для поддержания здоровья кожи и сияющей шерсти благодаря включению ценных питательных веществ;
- линейка Sensitivities предназначена для собак и кошек с чувствительным пищеварением, обеспечивая легкоусвояемый рацион;
- корма Carnivore с лососем и треской разработаны для поддержания высокого содержания белка в рационе, соответствующего потребностям хищников.
Компания GO! Solutions дорожит своей репутацией, поэтому постоянно повышает качество своей продукции и расширяет ассортимент. Каждая формула разработана с любовью и заботой о вашем питомце.
В каталоге компании можно найти корма для мелких, средних и крупных пород, также можно выбрать продукцию с учётом ингредиентов. При необходимости можно выбрать специальные серии:
- безглютеновые,
- монобелковые,
- холистик,
- для иммунитета и др.
Приобрести питательные корма по доступной цене вы сможете на сайте интернет-магазина petshop.ru. Воспользуйтесь удобным фильтром на главной странице, чтобы выбрать необходимый рацион для вашего любимца. У пользователей есть возможность оформить доставку двумя способами: срочная транспортировка и обычная в удобный день. При выборе первого способа корм будет доставлен в течение 30 минут или в выбранное вами время прямо в день оформления.
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