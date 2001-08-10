GO! Solutions: здоровое питание для счастливых питомцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холистические корма – это особый класс еды для домашних животных, который разработан для того, чтобы обеспечить им полноценное и сбалансированное питание, учитывая их возраст и состояние здоровья.

Корма Гоу разрабатывали сертифицированные ветеринары и диетологи. В них не содержатся субпродукты, красители и консерванты. Они изготавливаются из натуральных ингредиентов, что делает их оптимальным выбором для заботы о домашних питомцах.

Подробнее про продукцию

Уникальные рецепты кормов для кошек и собак представлены различные вкусами, чтобы удовлетворить предпочтения ваших питомцев.

Вы сможете выбрать следующие вкусы:

свежий ягненок и овсянка. Питательный и легкоусвояемый вариант для поддержания здоровья;

свежий лосось и овсянка. Обогащенный омега-3 жирными кислотами для блестящей шерсти и здоровой кожи;

свежая утка и овсянка. Богатый источник белка для поддержания мышц и общей жизненной активности;

свежая курица, фрукты и овощи. Сбалансированный и разнообразный рацион для обеспечения всех необходимых питательных веществ.

Каждая линейка GO! Solutions предназначена для удовлетворения конкретных потребностей и проблем питомца:

корма для ухода за кожей и шерстью разработаны для поддержания здоровья кожи и сияющей шерсти благодаря включению ценных питательных веществ;

линейка Sensitivities предназначена для собак и кошек с чувствительным пищеварением, обеспечивая легкоусвояемый рацион;

корма Carnivore с лососем и треской разработаны для поддержания высокого содержания белка в рационе, соответствующего потребностям хищников.

Компания GO! Solutions дорожит своей репутацией, поэтому постоянно повышает качество своей продукции и расширяет ассортимент. Каждая формула разработана с любовью и заботой о вашем питомце.

В каталоге компании можно найти корма для мелких, средних и крупных пород, также можно выбрать продукцию с учётом ингредиентов. При необходимости можно выбрать специальные серии:

безглютеновые,

монобелковые,

холистик,

для иммунитета и др.

Приобрести питательные корма по доступной цене вы сможете на сайте интернет-магазина petshop.ru. Воспользуйтесь удобным фильтром на главной странице, чтобы выбрать необходимый рацион для вашего любимца. У пользователей есть возможность оформить доставку двумя способами: срочная транспортировка и обычная в удобный день. При выборе первого способа корм будет доставлен в течение 30 минут или в выбранное вами время прямо в день оформления.