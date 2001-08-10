Что относится к садовому инвентарю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Садовый инвентарь представляет собой широкий ассортимент различных инструментов, приспособлений и оборудования, необходимых для ухода за садом и огородом. Он помогает садоводу эффективно и удобно выполнять различные задачи, связанные с посадкой, уходом и обработкой растений.

Основные виды садового инвентаря

В эту категорию входит большой перечень изделий, которые облегчают труд фермеров.

Садовые инструменты

К ним относятся:

лопаты и совки. Используются для перекопки почвы и выкапывания корней. Лопаты бывают разных размеров и форм в зависимости от задачи, вы можете приобрести отдельно черенки для лопат и полотно;

грабли. Предназначены для сбора сухих листьев, мусора и мелких веток. Они помогают равномерно распределить удобрения и рыхлить почву;

секаторы. Применяются для обрезки побегов, веток и цветов. Бывают разных типов: садовые, суковатые и универсальные;

пилы для обрезки толстых веток и стволовых деревьев. Бывают разных размеров и типов, включая сабельные, ножовочные и цепные;

скобы и ножницы для травы. Незаменимы для стрижки газонов и окантовок. С их помощью выполняют более аккуратную работу по сравнению с газонокосилками;

вилы. Используются для перемешивания и рыхления почвы, а также сбора мусора и сухих растений;

саперные лопаты и вертушки. Они незаменимы при прокладке траншеи или выхода на глубину при посадке деревьев или кустарников.

Поливочное оборудование

К нему относят:

шланги. Это гибкие трубки, по которым поступает вода на грядки, клумбы и деревья. Шланги могут быть разной длины и диаметра;

распылители и насадки. Необходимы для равномерного полива растений. Это может быть садовый распылитель, настольный распылитель или насадка на шланг;

капельный полив. Представляет собой систему полива, в которой вода поступает непосредственно к корням растений через специальные капельницы или трубки;

ручные и автоматические насосы. Необходимы для подачи воды из колодцев или других источников. Ручные насосы работают с помощью ручки, а автоматические – с использованием электричества.

Инвентарь для удобрения и обработки почвы

К нему относят:

грядкоукладчики. Позволяют удобно формировать грядки для посева. Они делают неглубокие канавки, в которые размещается семя;

вилы и культиваторы. Используются для рыхления и вспашки почвы перед посевом или промежуточной обработкой;

опрыскиватели и поливальные тележки. Позволяют равномерно наносить удобрения и инсектициды на растения и почву;

собиратели фруктов и овощей. Облегчают сбор урожая с деревьев и кустарников, предотвращая повреждение плодов;

мотыги и грабли для мульчирования: используются для распределения мульчи на почву, что помогает удерживать влагу и защищает от сорняков.

Помимо этого, к садовому инвентарю относят тачки и ведра, тележки, скамейки, стулья, перчатки и т. д.