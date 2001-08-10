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Что относится к садовому инвентарю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Садовый инвентарь представляет собой широкий ассортимент различных инструментов, приспособлений и оборудования, необходимых для ухода за садом и огородом. Он помогает садоводу эффективно и удобно выполнять различные задачи, связанные с посадкой, уходом и обработкой растений.
Основные виды садового инвентаря
В эту категорию входит большой перечень изделий, которые облегчают труд фермеров.
Садовые инструменты
К ним относятся:
- лопаты и совки. Используются для перекопки почвы и выкапывания корней. Лопаты бывают разных размеров и форм в зависимости от задачи, вы можете приобрести отдельно черенки для лопат и полотно;
- грабли. Предназначены для сбора сухих листьев, мусора и мелких веток. Они помогают равномерно распределить удобрения и рыхлить почву;
- секаторы. Применяются для обрезки побегов, веток и цветов. Бывают разных типов: садовые, суковатые и универсальные;
- пилы для обрезки толстых веток и стволовых деревьев. Бывают разных размеров и типов, включая сабельные, ножовочные и цепные;
- скобы и ножницы для травы. Незаменимы для стрижки газонов и окантовок. С их помощью выполняют более аккуратную работу по сравнению с газонокосилками;
- вилы. Используются для перемешивания и рыхления почвы, а также сбора мусора и сухих растений;
- саперные лопаты и вертушки. Они незаменимы при прокладке траншеи или выхода на глубину при посадке деревьев или кустарников.
Поливочное оборудование
К нему относят:
- шланги. Это гибкие трубки, по которым поступает вода на грядки, клумбы и деревья. Шланги могут быть разной длины и диаметра;
- распылители и насадки. Необходимы для равномерного полива растений. Это может быть садовый распылитель, настольный распылитель или насадка на шланг;
- капельный полив. Представляет собой систему полива, в которой вода поступает непосредственно к корням растений через специальные капельницы или трубки;
- ручные и автоматические насосы. Необходимы для подачи воды из колодцев или других источников. Ручные насосы работают с помощью ручки, а автоматические – с использованием электричества.
Инвентарь для удобрения и обработки почвы
К нему относят:
- грядкоукладчики. Позволяют удобно формировать грядки для посева. Они делают неглубокие канавки, в которые размещается семя;
- вилы и культиваторы. Используются для рыхления и вспашки почвы перед посевом или промежуточной обработкой;
- опрыскиватели и поливальные тележки. Позволяют равномерно наносить удобрения и инсектициды на растения и почву;
- собиратели фруктов и овощей. Облегчают сбор урожая с деревьев и кустарников, предотвращая повреждение плодов;
- мотыги и грабли для мульчирования: используются для распределения мульчи на почву, что помогает удерживать влагу и защищает от сорняков.
Помимо этого, к садовому инвентарю относят тачки и ведра, тележки, скамейки, стулья, перчатки и т. д.
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