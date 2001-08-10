Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кондиционер - это неотъемлемая часть домашнего комфорта. Но степень его удобства напрямую зависит от грамотно выбранного типа устройства, которое не только будет должным образом справляться с охлаждением помещения, но и органично впишется в его интерьер.

Выбор типа сплит-системы зависит от различных факторов. Одним из них считается необходимость в обеспечении комфортного микроклимата во всех помещениях загородного дома или квартиры. Существует два способа решения. Первый подразумевает монтаж отдельной сплит-системы в каждом помещении. Такой вариант позволяет поддержать разную температуру во всех комнатах, а внешний блок, вынесенный за пределы комнат, не будет создавать шума внутри. Но такое размещение стоит существенных сумм денег и не всем по карману. Кроме этого, оно неудобно тем, что не каждая жилая площадь позволяет разместить сразу нескольких блоков.

Другой вариант (менее финансово затратный) – это монтаж мультисплит-систем, имеющих один внешний и несколько внутренних блоков. Цена такой системы тоже довольно большая. Кроме того, наличие такого варианта оборудования не подразумевает создания в каждом из помещений индивидуальных климатических условий .

Если же речь идет о совсем малогабаритных квартирах, выходом может стать канальная сплит-система. Состоит канальная конструкция (как и стандартные сплит-системы) из внешнего и внутреннего блоков. Разница лишь в том, что внутренний блок скрыт в полости натяжного потолка, а охлаждение происходит благодаря специально сделанным воздуховодам.

Классы оборудования и выбор производителя

В зависимости от цены, качества сборки, дополнительных возможностей, выделяют такие классы сплит-систем:

1. Эконом класс, представленный кондиционерами производства Китая и Кореи. Кондиционеры отличают повышенный шум, минимальный набор опций. Служат они, в основном, порядка семи лет.

2. Средний класс. Сюда относят японские модели, имеющие большой набор опций, средний уровень шума, защиту от перегрузок.

3. Элитный класс. Представлен климатической продукцией крупнейших японских брендов. Качественная сборка и впечатляющее разнообразие рабочих характеристик таких сплит-систем дополнены широкой линейкой функций. Покупатель имеет возможность выбора разных дизайнерских исполнений. Служат такие кондиционеры до 15 лет.

Критерии выбора модели сплит-систем

Чтобы не растеряться в многообразии устройств, учитывайте следующие нюансы:

- показатель мощности (считается, что на каждые 10 квадратов площади помещений затрачивается 1 кВт электричества);

- наличие инвертора. Инверторные системы более экономичны и характеризуются возможностью изменений числа оборотов двигателя компрессора;

- шумность кондиционера;

- наличие функции обогрева, вентиляции и осушения;

- дополнительные опции (ночной и эко-режим, таймер);

- дизайнерское исполнение.

Для того, что бы купить сплит-систему для дома или офиса нужно сначала понимать параметры вашего помещения и потребности. В каталоге интернет-магазина StryDiller вы найдете подробное описание каждой модели, чтобы выбрать оптимальный вариант в соответствии со своими потребностями.