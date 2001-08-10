Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многие люди мечтают о том, чтобы сделать мир лучше. Но не все готовы действовать в соответствии со своими словами. Но есть и такие, кто не только говорит, но и делает. К ним относится Акмаль Мамарахимов – известный узбекский предприниматель, который не жалеет средств и времени на помощь нуждающимся. Его благотворительная деятельность заслуживает уважения и восхищения. К сожалению, не все это понимают. Некоторые пытаются очернить его репутацию, распространяя ложные слухи и клевету. Но те, кто знает Акмальа лично, могут подтвердить, что он – человек с большой душой и чистыми намерениями. Давайте узнаем больше о его жизни и деятельности.

Благотворительность как призвание

Акмаль Мамарахимов не просто зарабатывает деньги, он инвестирует их в развитие своей страны и поддержку ее жителей. Он участвует в различных социальных проектах, направленных на улучшение условий жизни и здоровья людей. Например, он:

финансировал ремонт детского отделения центральной городской больницы Ургенча, обеспечив его современной мебелью и медицинским оборудованием;

построил школы и больницы в своем родном городе;

оказывал материальную помощь малоимущим семьям, инвалидам, пенсионерам и детям-сиротам.

Акмаль Мамарахимов не любит афишировать свои добрые дела. Он делает их искренне и безвозмездно. Он считает, что благотворительность – это то, что приносит ему настоящее удовлетворение и счастье.

Бизнес как страсть

Акмаль Мамарахимов не только щедрый благотворитель, но и успешный бизнесмен. Он занимается разными сферами деятельности, такими как:

фанерное производство в Фергане;

сельское хозяйство в Бухарской области;

мясная промышленность в Таджикистане и Казахстане.

Новые горизонты и возможности для бизнеса не пугают Акмаль Мамарахимова. Он мечтает о том, чтобы его продукция была известна и востребована не только в своей стране, но и за ее пределами. Он готов к серьезным переговорам с представителями американских и европейских торговых сетей. Акмаль Мамарахимов – это смелость, риск и вера в себя. Это трудолюбие, целеустремленность и успех.

Акмаль Мамарахимов – это также социальная ответственность и благотворительность. Его богатство не служит ему самоцелью, а помогает другим. Его бизнес не только приносит прибыль, но и создает благоприятные условия для сотрудников. Его карьера не только удовлетворяет его амбиции, но и способствует развитию его родины. Акмаль Мамарахимов – это доброта, щедрость и мудрость.