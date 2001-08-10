Как выбрать виртуальный хостинг для сайта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для размещения файлов и базы данных сайтов их владельцы пользуются услугами хостинг-провайдеров. Последние предоставляют ресурсы в аренду и отвечают за корректность работы оборудования. Виртуальный хостинг — универсальный вариант. Он подходит разным проектам, включая посадочные веб-страницы, небольшие интернет-магазины, блоги и информационные онлайн-ресурсы, сайты-визитки. Вы можете выбрать shared хостинг, зарегистрировать аккаунт и получить бесплатный тестовый период на срок до четырнадцати дней. Это удобный вариант для проверки функционала, возможностей.

Для тарифов виртуального хостинга от провайдера SpaceWeb бесплатный период начинает действовать сразу после регистрации.

Виртуальный хостинг или VPS: что выбрать

VPS или виртуальный выделенный сервер позволяет получить root-права, устанавливать и настраивать ПО, выбирать операционную систему, выполнять разные действия с файлами. Это оптимальное решение для высоконагруженных проектов с большим количеством посетителей.

Нет смысла выбирать VPS, если у сайта пока нет большой аудитории, или вы только раскручиваете онлайн-магазин. Можно воспользоваться виртуальным хостингом и при отсутствии желания самостоятельного администрирования, если не хочется разбираться в настройках. Этот вариант пользуется популярностью у веб-мастеров, владельцем маленьких онлайн-магазинов с узкопрофильными товарами и услугами. Он позволяет создавать и размещать несколько сайтов, эффективно и гибко управлять ими.

Критерии выбора витуального хостинга

При выборе виртуального хостинга учитывают несколько характеристик и репутацию провайдера. Выделим основные параметры:

объем дискового пространства;

максимально возможное количество доменных имен;

количество доступных баз данных;

поддержка CMS, фреймворков;

объем трафика;

возможность создания резервных копий.

Если со временем мощностей станет не хватать, вы сможете выбрать новый тариф и расширить функционал. Итоговый выбор виртуального хостинга зависит от совокупности персональных показателей, от типа вашего проекта и планируемой нагрузки на него. Имеет значение и репутация провайдера.

Хостинг-провайдер для вашего проекта

Перед арендой/покупкой хостинга убедитесь в том, что провайдер предлагает самые привлекательные условия на рынке. К ним относятся:

SSL-сертификат — может предоставляться бесплатно;

ежедневное резервное копирование;

защита от вирусных атак;

дата-центры — их расположение, уровень (в приоритете Tier III);

круглосуточная техническая поддержка — оперативное решение проблем, ответы на вопросы;

широкий выбор инструментов;

интуитивно удобная панель;

аптайм от 99,98 %;

высокая скорость загрузки сайтов.

Необходимо оценить стабильность работы серверов, ознакомиться с вариантами оплаты, уточнить информацию об акциях, предоставлении бесплатного тестового периода. Сотрудничество с надежным и ответственным провайдером — это уже половина успеха для тех, кто в поиске хостинга.