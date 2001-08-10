Отторжение зубного имплантата – причины и признаки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В стоматологической практике отторжение зубного импланта встречается редко, но все же может быть, поэтому от этого никто не застрахован. Если точно соблюдать все предписания лечащего врача и строго следовать хирургическому протоколу, такое возможно менее чем в 5% случаев. Несмотря на это стоит ознакомиться с причинами, по которым может случиться отторжение, а также знать о признаках, указывающих на такое состояние. Кстати, более подробно об услуге имплантации зубов в Перми вы можете узнать на этой странице: https://стоматология-эстет.рф/implantaciya-zubov-v-permi-ceny.

Основные причины отторжения импланта

Для данного осложнения характерно развитие воспалительно-деструктивного процесса, а также потеря искусственного корня и тканей, его окружающих. Главным провоцирующим фактором, способным привести к такому состоянию, принято считать периимплантит, в результате чего кость начинает просто рассасываться, что и приводит к тому, что нарушается фиксация импланта.

Все причины условно подразделяют на 2 группы.

Врачебные ошибки:

1. Неполноценное обследование. Если костной ткани недостаточно, корню просто не к чему будет крепиться. Главная задача специалиста в этом случае заключается в том, чтобы правильно оценить состояние кости, а именно, достаточно ли ее количества, чтобы провести успешную интеграцию. Если такая оценка будет неправильной, не будет выполнена костная пластика, то в будущем имплант начнет отторгаться.

2. Несоблюдение протокола во время фиксации. Вероятность отторжения будет выше при неправильном определении врачом точки позиционирования искусственного корня. Также причиной может стать неправильно подобранный размер отверстия для импланта, повреждение дна гайморовой пазухи или нерва. Проблемы также могут возникнуть из-за перегрева костной ткани в результате проведенных манипуляций, инфицирования при несоблюдении стерильности.

3. Импланты низкого качества. Некоторые компоненты, которые используют для изготовления таких систем, при контакте с челюстными структурами могут спровоцировать разрастание рубцовой ткани вместо костной. Это ведет к развитию фиброза, на фоне которого имплант отторгается и выпадает.

4. Ошибки в процессе протезирования. Перед тем, как устанавливать протез и коронки, необходимо рассчитать нагрузку на них с учетом особенностей прикуса. Кроме того, фиксировать имплант нужно максимально аккуратно, следить за тем, чтобы скрепляющий состав не попал под десну. Если допустить подобные ошибки, начнется воспаление кости и мягких тканей, что приведет к их инфицированию. Как итог – расшатывание и выпадение импланта.

Ошибки пациента и состояние его здоровья:

1. Курение. Когда человек курит, сосуды сужаются, вследствие чего происходит нарушение кровотока в десневой ткани. На фоне этого расположенные рядом с имплантом структуры начинают недополучать питание.

2. Системные болезни. На фоне ряда заболеваний вероятность отторжения искусственного корня значительно увеличивается. При этом не все патологические состояния относят к абсолютным противопоказаниям. Если перед имплантацией грамотно скорректировать подобное состояние, приживление импланта может пройти успешно. Риск отторжения будет выше в том случае, если спустя несколько лет болезнь обострится, или начнут появляться заболевания, которые ранее отсутствовали.

3. Некачественное проведение гигиенических процедур. Правильная гигиена в домашних условиях и у стоматолога предотвращает скопление болезнетворных бактерий в местах, где коронка соединяется с имплантом. Если гигиенических процедур недостаточно, или они выполняются некачественно, патогенные микроорганизмы могут спровоцировать развитие воспалительного процесса, который в последующем приверед к проблемам.

4. Несоблюдение предписаний специалиста. Некоторое время после имплантации нельзя курить, подвергать организм переохлаждению или перегреву, принимать спиртные напитки и перегружать имплант. Конструкция требует тщательного ухода. Также может понадобиться прием определенных лекарственных препаратов. Нельзя превышать допустимую норму жевательной нагрузки не только после установки, но и в дальнейшем. Не допускается употребление твердой пищи. Под воздействие данных негативных факторов коронка может треснуть, что в результате приведет к воспалению тканей и переимплантиту.

5. Аллергические реакции. Качественные импланты изготавливаются из титана. Такой материал биосовместим с человеческим структура и не вызывает аллергии. В некоторых конструкциях могут использоваться примеси, способные спровоцировать негативную реакцию.

Клиническая картина отторжения

В зависимости от того, когда имплант начнет отторгаться, процесс можно разделить на несколько периодов:

ранний – с момента фиксации до того, как будет установлен протез;

– с момента фиксации до того, как будет установлен протез; среднесрочный – в период 22-х лет;

– в период 22-х лет; поздний – когда с момента установки прошло более 24 месяцев.

Процесс отторжения часто сопровождается такими симптомами, как отек тканей, ярко выраженные боли, неприятный запах изо рта, расшатывание импланта, кровоточивость десен в момент приема пищи или во время выполнения гигиенических процедур.

В последующем наблюдается повышение температуры тела, ухудшается общее самочувствие, что будет свидетельствовать о вторичном инфицировании.

Успех имплантации во многом зависит от качества материалов, профессионализма врача и соблюдения пациентом рекомендаций.

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