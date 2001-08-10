Преимущества использования ламп Эдисона и рекомендации при их выборе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лампы Эдисона на протяжении долгих лет не теряют свою актуальность. Их по-прежнему используют при оформлении современных интерьеров. Это обусловлено не только большим количеством преимуществ осветительных приборов, но и хорошими декоративными свойствами. Лампы Эдисона претерпели значительные видоизменения. Сейчас их можно с полной уверенностью назвать стильным украшением интерьера. Наиболее широкое распространение они получили в помещениях, оформленных в стилях классика, ретро, индустриальный, домашний. На данный момент не составит труда купить лампы Эдисона привлекательного дизайна.

Преимущества ламп Эдисона

Современные осветительные приборы предоставляют прекрасную возможность создания идеальной цветовой композиции. Они позволяют подчеркнуть оригинальный стиль, сделать определенные акценты. К преимуществам ламп Эдисона стоит отнести отсутствие в составе ртути. Для их подключения не нужно покупать специальную фурнитуру. Достаточно будет стандартного патрона. Отсутствует необходимость покупки трансформатора для подключения, который требуется для современных светодиодных ламп. Еще одно преимущество – высокая цветопередача. С помощью ламп Эдисона создается спокойный мягкий свет. Подобные осветительные приборы помогут создать в помещении особую атмосферу, наполненную теплотой и домашним уютом.

Как сделать правильный выбор

Если вы хотите купить лампы Эдисона E27, в первую очередь вам нужно изучить предложения на рынке и определиться с тем, каким требованиям должна отвечать интересующая вас продукция. Современные технологии поспособствовали появлению широкого разнообразия ламп Эдисона. Они отличаются формой, размером, вольфрамовой нитью.

При покупке определитесь с формой колбы. К наиболее востребованным вариантам относят круглые, грушеобразные, вытянутые изделия. Еще один важный параметр при выборе – форма вольфрамовой нити. Вы можете отдать свое предпочтение как шпилькообразным, листообразным, так и спиралевидным, петлеобразным вариантам. Можно встретить лампы Эдисона с вольфрамовой нитью в форме клетки или елочки. Выбор зависит от того, какой эстетический эффект вы хотите получить.

Обратите внимание на тип цоколя. Большая часть ламп рассчитана на стандартный патрон E27. Есть возможность покупки изделий, предназначенных для цоколей B14 и B22. В интернет-магазине лампы Эдисона предлагаются по выгодным ценам.