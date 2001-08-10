На кольцевом перекрестке улиц Ленина и Украинской в Южно-Сахалинске организуют двухполосное движение
15:25, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Как прием оплаты частями может увеличить средний чек на 25% для любого типа бизнеса?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
0 рублей, быстрое подключение и никаких дополнительных вложений и смены оборудования. До увеличения прибыли вас отделяют лишь несколько простых действий.
Одна из частых причин, по которым клиент отказывается от покупки — слишком высокая стоимость. И неважно, стоимость это всех товаров в корзине или только одного. Дорого — значит не сейчас, а может и никогда. Для бизнеса это означает снижение среднего чека, проблемы с продажей дорогих товаров и отказ клиентов от совершения эмоциональных покупок.
Новая услуга от LIFE PAY позволяет бизнесу быстро и без лишних усилий принимать оплату по частям в магазинах и офисах. Предпринимателю не нужно менять оборудование — достаточно установить на любой POS-терминал или кассу программное обеспечение LIFE POS. Функционал уже предустановлен в модуле приема оплаты — заключение дополнительного договора с поставщиком и проведение дополнительной интеграции не требуется. Подключение LIFE POS занимает 2-3 дня, что намного быстрее добавления услуги BNPL от стороннего сервиса.
А что же получает бизнес?
Увеличение среднего чека
Клиенты не откажутся от покупки, если предложить им оплатить всего 25% от общей суммы. BNPL-сервис (buy now — pay later) от LIFE PAY помогает избежать необходимости на месте решать, за что платить, а что убрать из корзины. Услуга предлагает разбить чек на 4 платежа: первую часть суммы покупатель оплачивает сразу, остальное автоматически списывается каждые 2 недели, без дополнительных процентов и переплат.
Дополнительные продажи
Покупатели выберут больше товаров, зная, что смогут оплатить их потом. По данным аналитиков LIFE PAY, BNPL-сервис может увеличить средний чек на более чем 20%, а конверсию покупок в среднем на 25%.
Продажа дорогих позиций
Теперь цена не отпугнет клиента, он сможет подстроить свои доходы к 3 оставшимся регулярным выплатам и будет рад покупке.
Стимулирование интереса
Маркетологи, ваш ход. Разрабатывайте акции и скидки на основе функционала BNPL-сервиса LIFE PAY. Вы знаете, какие именно товары нужно продать в первую очередь.
Прибыль здесь и сейчас
Не ждите, когда клиент оплатит все части, деньги придут на расчетный счет сразу после первой оплаты. Никаких рисков и должников. Предприниматель сразу получает полную сумму за покупку — ему платит сервис, покупатель же рассчитывается частями именно с сервисом.
Отсутствие рисков
Вам не придется возмещать сумму за клиента, если он не внес платеж вовремя. Вы свои деньги получите сразу. Остальное остается в рамках взаимодействий BNPL-сервиса и покупателя.
Как работает BNPL?
Процедура оформления продажи через BNPL-сервис занимает всего пару минут. Сотрудник сканирует специальный QR-код из приложения на смартфоне клиента. В приложении покупатель подтверждает покупку и списание первого из четырех платежей. Готово. Покупка у клиента, деньги у продавца.
Чтобы использовать приложение сервиса, покупателю нужно пройти быструю регистрацию — достаточно ввести ФИО, номер телефона, дату рождения и номер карты. Паспорт, договор и дополнительные проверки для использования сервиса не нужны. Скачать приложение можно в любом из сторов или отсканировав QR-код с таблички, установленной в прикассовой зоне.
BNPL-сервис LIFE PAY особенно актуален для малого и среднего бизнеса, которые всегда заинтересованы в увеличении бизнес-показателей, но раньше не могли моментально интегрировать новые тенденции в приеме оплаты в свою инфраструктуру. Теперь эта возможность доступна всем — подключите сервис оплаты частями уже сейчас.
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