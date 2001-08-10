Кредитные карты для путешествий: как выбрать лучшую карту для поездок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Брать в путешествие только наличные ненадёжно. Если не рассчитать сумму или потерять кэш, можно остаться без средств вдали от дома. Правильным решением будет подстраховаться с помощью кредитки: тогда у вас в любой момент будет доступ к деньгам. Разбираем нюансы выбора и оформления travel-карты.

Критерии выбора кредитки

Условия кредитования

Любая кредитная карта для путешествий имеет лимит и ставку. Эти параметры определяются индивидуально. Чтобы узнать, на каких условиях можете взять кредитку именно вы, нужно подать заявку в банк и получить персональный расчёт.

Помимо индивидуальных условий, есть общие, одинаковые для всех клиентов:

стоимость годового обслуживания;

плата за смс-оповещения и другие сервисы;

комиссии за снятие наличных.

Эти параметры формируют общую стоимость владения кредиткой. Чем ниже стоимость, тем выгоднее.

Простота получения

Самый удобный способ оформления — кредитная карта онлайн без посещения банка. На получение такой карточки не придётся тратить много времени, ехать в офис и стоять в очередях. Выпустить пластик могут даже в день обращения, поэтому такие программы подходят для путешественников, которым кредитка нужна срочно.

Платёжная система

Если вы планируете путешествие по России, то подойдёт любая платёжная система. Например, кредитки российских банков Visa, Mastercard, Мир работают во всех регионах и городах РФ. Как правило, их принимают везде, где действует безналичная оплата.

При поездке за границу изучите, какие платёжные системы работают в нужной вам стране. Возможно, стоит оформить UnionPay: у этого оператора широкая зона покрытия по всему миру.

Беспроцентный период

Большой льготный срок, в течение которого не начисляются проценты, помогает пользоваться заёмными средствами без переплаты. Эта возможность полезна как в России, так и за границей.

Один из самых длительных беспроцентных периодов предлагает Альфа-Банк. Здесь можно оформить кредитку «Целый год без %». Льготный срок предоставляется по двум видам операций:

покупки,

погашение кредитов в других банковских организациях.

На любые покупки, оплаченные кредиткой в первый месяц, банк даёт 365 дней. На покупки со второго месяца и переводы в счёт уплаты кредитов действует 100 дней без процентов. Если в течение этого времени вы возвращаете на счёт всю потраченную сумму, то переплата по процентам равна нулю.

Выгода для путешественников

Пользоваться кредиткой можно не только в поездках, но и в своём городе, и при этом копить бонусы для будущих путешествий. Для этого выбирайте программы с кэшбэком в формате миль. Пример — карточка Альфа-Банка Alfa Travel: совершая по ней повседневные покупки, вы получаете мили, которыми можете оплачивать отели, билеты на поезд и самолёт.

Кэшбэк по кредитке Alfa Travel — до 12% милями. Беспроцентный период тоже есть: 60 дней на любые покупки.

Оформление кредитной карты

Процедура зависит от банка. Например, в Альфа-Банке всё можно сделать онлайн:

подать заявку на сайте,

узнать решение по смс,

заказать бесплатную доставку,

подписать документы и получить карточку в удобном для вас месте.

Для получения кредитки с лимитом более 150 000 ₽ нужно предоставить паспорт и любой второй документ. Подойдёт даже СНИЛС или загранпаспорт. Если же вам достаточно лимита в 150 000 ₽, то для оформления нужен только российский паспорт.

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