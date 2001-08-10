Тихоокеанское
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15:34, | Разнообразные статьи на актуальные темы

Самосвалы Shacman X3000

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грузовые автомобили Shacman (серия X3000) известны многим специалистам, занятым в строительной сфере и имеющим отношение к перевозкам грузов на сверхдальние расстояния. Потребность в этих машинах также возникает, к примеру, при необходимости работы на горных выработках. При производстве грузового агрегата Шакман использовались технологии немецкого концерна MAN, специалисты которого принимали участие в разработке дизайна его кабины и некоторых других узлов.

Преимущества грузовых машин из Китая

Самосвал серии X3000, в первую очередь, привлекает внимание покупателей прекрасными эксплуатационными характеристиками, а также своим дизайном и продуманной эргономикой органов управления. Все перечисленные достоинства позволяют легко управлять грузовым транспортом Shacman и чувствовать себя в кабине достаточно комфортно. К преимуществам китайских самосвалов представленной серии относят:

  • Сравнительно высокую мощность двигательного агрегата.
  • Большую заявленную грузоподъемность.
  • Низкий показатель расхода топлива.
  • Высокий уровень безопасности, соответствующий европейским стандартам.
  • Наличие элементов интеллектуального управления узлами автомобиля.

Обратите внимание: для реализации последней функции в машину встраивается компьютерный модуль со специальным программным обеспечением.

В предлагаемых нами моделях грузовиков Shacman установлены проверенные временем немецкие двигатели Weichai мощностью до 420 л. с. Они полностью соответствуют европейским нормам, отличаются надежностью и экономичностью.

Технические новшества в конструкции самосвалов Shacman

Грузовые машины серии X3000 привлекательны наличием целого ряда новшеств, позволяющих расширить их функциональные возможности. К ним относятся:

  • Увеличенные по объему заборники воздуха.
  • Современная система охлаждения движка, работающая при пониженном давлении.
  • Большой выбор колесных формул, расширяющий возможности грузовой техники.
  • Новая конструкция рамы, предложенная специалистами фирмы MAN.

Рамное основание предлагаемых грузовиков изготавливается методом литья под высоким давлением.

Каким образом можно оформить покупку?

Купить самосвал серии X3000 вы можете, если обратитесь в компанию ООО «Специмпорт-ДВ». Здесь вам предложат большой ассортимент автомобилей от китайского производителя.

Получить консультацию специалиста вы можете по телефонам 8 (800) 511-65-40 и +7 (914) 55-66-370.

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