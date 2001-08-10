Самосвалы Shacman X3000
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Грузовые автомобили Shacman (серия X3000) известны многим специалистам, занятым в строительной сфере и имеющим отношение к перевозкам грузов на сверхдальние расстояния. Потребность в этих машинах также возникает, к примеру, при необходимости работы на горных выработках. При производстве грузового агрегата Шакман использовались технологии немецкого концерна MAN, специалисты которого принимали участие в разработке дизайна его кабины и некоторых других узлов.
Преимущества грузовых машин из Китая
Самосвал серии X3000, в первую очередь, привлекает внимание покупателей прекрасными эксплуатационными характеристиками, а также своим дизайном и продуманной эргономикой органов управления. Все перечисленные достоинства позволяют легко управлять грузовым транспортом Shacman и чувствовать себя в кабине достаточно комфортно. К преимуществам китайских самосвалов представленной серии относят:
- Сравнительно высокую мощность двигательного агрегата.
- Большую заявленную грузоподъемность.
- Низкий показатель расхода топлива.
- Высокий уровень безопасности, соответствующий европейским стандартам.
- Наличие элементов интеллектуального управления узлами автомобиля.
Обратите внимание: для реализации последней функции в машину встраивается компьютерный модуль со специальным программным обеспечением.
В предлагаемых нами моделях грузовиков Shacman установлены проверенные временем немецкие двигатели Weichai мощностью до 420 л. с. Они полностью соответствуют европейским нормам, отличаются надежностью и экономичностью.
Технические новшества в конструкции самосвалов Shacman
Грузовые машины серии X3000 привлекательны наличием целого ряда новшеств, позволяющих расширить их функциональные возможности. К ним относятся:
- Увеличенные по объему заборники воздуха.
- Современная система охлаждения движка, работающая при пониженном давлении.
- Большой выбор колесных формул, расширяющий возможности грузовой техники.
- Новая конструкция рамы, предложенная специалистами фирмы MAN.
Рамное основание предлагаемых грузовиков изготавливается методом литья под высоким давлением.
Каким образом можно оформить покупку?
Купить самосвал серии X3000 вы можете, если обратитесь в компанию ООО «Специмпорт-ДВ». Здесь вам предложат большой ассортимент автомобилей от китайского производителя.
Получить консультацию специалиста вы можете по телефонам 8 (800) 511-65-40 и +7 (914) 55-66-370.
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