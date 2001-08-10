Самосвалы Shacman X3000

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Грузовые автомобили Shacman (серия X3000) известны многим специалистам, занятым в строительной сфере и имеющим отношение к перевозкам грузов на сверхдальние расстояния. Потребность в этих машинах также возникает, к примеру, при необходимости работы на горных выработках. При производстве грузового агрегата Шакман использовались технологии немецкого концерна MAN, специалисты которого принимали участие в разработке дизайна его кабины и некоторых других узлов.

Преимущества грузовых машин из Китая

Самосвал серии X3000, в первую очередь, привлекает внимание покупателей прекрасными эксплуатационными характеристиками, а также своим дизайном и продуманной эргономикой органов управления. Все перечисленные достоинства позволяют легко управлять грузовым транспортом Shacman и чувствовать себя в кабине достаточно комфортно. К преимуществам китайских самосвалов представленной серии относят:

Сравнительно высокую мощность двигательного агрегата.

Большую заявленную грузоподъемность.

Низкий показатель расхода топлива.

Высокий уровень безопасности, соответствующий европейским стандартам.

Наличие элементов интеллектуального управления узлами автомобиля.

Обратите внимание: для реализации последней функции в машину встраивается компьютерный модуль со специальным программным обеспечением.

В предлагаемых нами моделях грузовиков Shacman установлены проверенные временем немецкие двигатели Weichai мощностью до 420 л. с. Они полностью соответствуют европейским нормам, отличаются надежностью и экономичностью.

Технические новшества в конструкции самосвалов Shacman

Грузовые машины серии X3000 привлекательны наличием целого ряда новшеств, позволяющих расширить их функциональные возможности. К ним относятся:

Увеличенные по объему заборники воздуха.

Современная система охлаждения движка, работающая при пониженном давлении.

Большой выбор колесных формул, расширяющий возможности грузовой техники.

Новая конструкция рамы, предложенная специалистами фирмы MAN.

Рамное основание предлагаемых грузовиков изготавливается методом литья под высоким давлением.

Каким образом можно оформить покупку?

Купить самосвал серии X3000 вы можете, если обратитесь в компанию ООО «Специмпорт-ДВ». Здесь вам предложат большой ассортимент автомобилей от китайского производителя.

Получить консультацию специалиста вы можете по телефонам 8 (800) 511-65-40 и +7 (914) 55-66-370.