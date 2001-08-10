Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как вы относитесь к нетрадиционной архитектуре? Представляем вашему вниманию 3 сооружения, внешний вид которых вызывает неоднозначные эмоции.

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Музыкальный инструмент

Здание с примечательным названием Дом Фортепиано расположено в городе Хуэй, Китай. Оно было построено французским архитектором Лораном де Монголфье и китайским дизайнером Жаном Масурамой в 2007 году. Дом Фортепиано используется как концертный зал и занимает площадь в 1 000 квадратных метров, имеет два этажа и вмещает до 400 человек. Проект стал одной из достопримечательностей города Хуэй и привлекает туристов со всего мира.

Улей

Это необычное здание было построено русским архитектором Константином Мельниковым в 1927-1929 годах в Москве. Из-за формы, напоминающей соты, сооружение называют дом-улей. Проект достаточно сложный: дом состоит из двух смежных объединенных конструкций, которые построены в виде шестиугольников. Эти шестиугольники пересекаются друг с другом под углом 60 градусов, образуя множество углов и переходов. В доме по-прежнему сохранилось множество оригинальных элементов дизайна, таких как камин, мебель и скульптурные детали.

Проект Мельникова считается одним из самых известных и интересных примеров конструктивизма в России. За десятилетия, прошедшие с момента постройки, здание многократно находило под угрозой сноса, однако в настоящее время оно охраняется государством как культурная достопримечательность.

Огурец

Здание "дом-огурец" в Лондоне также известно как "The Gherkin" или "30 St Mary Axe". Это небоскреб, построенный в 2004 году. Он расположен в историческом финансовом районе Лондона и стал одним из символов города. Его высота составляет 180 метров, а количество этажей – 41. В здании находятся офисы, магазины и рестораны, а также обзорная площадка на последнем этаже, откуда открывается потрясающий вид на город. Проект был разработан архитектором Норманом Фостером и является примером современного архитектурного стиля, который сочетает в себе функциональность и эстетику. Однако далеко не все восхищаются архитектурой: многие жители Лондона убеждены, что конструкция уродует облик города.