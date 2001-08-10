Сколько стоит недвижимость в Болгарии: отзывы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стоит ли приобретать недвижимость в Болгарии сегодня

Как показывает практика, недвижимость в Болгарии стоит сравнительно недорого, особенно на фоне аналогичного рынка в других государствах. И предложений здесь можно наблюдать гораздо больше. Причин тому существует несколько.

Почему спрос на недвижимость в Болгарии не падает

В первую очередь, это увеличение потока туристов в данную страну на протяжении последних двух десятков лет. Как оказалось, для многих Болгария удобна для постоянного и временного проживания. Кто-то приезжает сюда в качестве туриста, но решает остаться навсегда либо получить хотя бы возможность на протяжении нескольких месяцев отдыхать на территории Болгарии.

Прошло более 20 лет, но и сегодня, не считая Румынии, Болгария остаётся самым дешёвым государством в Евросоюзе, однако только здесь есть такие роскошные пляжи и чистейшая морская вода. Естественно, на территории страны функционируют многочисленные строительные компании, спрос спровоцировал предложение. На северном побережье, равно как и на южном, появилось жильё достаточно высокого класса. К инициативе застройщиков правительство отнеслось благосклонно, в результате чего между Болгарией и РФ было заключено соглашение об упрощённом визовом режиме.

Данные обстоятельства увеличивают интерес жителей стран СНГ к теме получения гражданства в Болгарии. Например, среди пишущих о компании aristipp.com отзывы много иммигрантов, которые получили болгарское гражданство. Причиной интереса к этому гражданству обычно называют силу такого паспорта сравнимую с паспортом Германии, Франции и любой другой страны входящей в состав ЕС.

Наблюдался определённый интерес к болгарской недвижимости и среди жителей Англии. На протяжении нескольких лет они скупили здесь немало апартаментов в самых выгодных в районах страны, а также инвестировали в целый перечень проектов. Цены на недвижимость по сравнению с Англией в Болгарии действительно мизерные. Многие планировали не только оставаться здесь на отдых, но и зарабатывать, сдавая апартаменты в аренду.

Планы жителей Великобритании были нарушены новым законопроектом, согласно которому зарубежная недвижимость также стала облагаться налогом, да таким, что содержать скромную студию на побережье Чёрного моря стал абсолютно невыгодно. То, что ранее приобреталось по низкой цене, в результате срочно распродавалось за бесценок. Избавиться от недвижимости жители Англии стремились как можно скорее.

Что можно приобрести в Болгарии на сегодняшний день

Вся недвижимость, что предлагается на территории данной страны на продажу, классифицируется на:

расположенные в деревнях и сёлах отдельно стоящие дома;

квартиры в домах различной этажности;

высококлассные виллы.

Самой дешёвой недвижимостью считаются дома в новостройках от застройщиков. Их необходимо приобретать в процессе строительства, чтобы сэкономить. Однако этот вариант в большинстве ситуаций – самый ненадёжный.

Ещё одно распространённое решение – это покупка вторичной недвижимости. Она здесь продаётся практически везде, в том числе, теми самыми англичанами. Обычно квартиры предлагаются полностью меблированными, в них присутствует самая новая бытовая техника.

Чем привлекательно сотрудничество с болгарскими риэлторами, так это тем, что с ними вполне реально торговаться, снизить цену и даже договориться о рассрочке. Последнюю, конечно, предоставляют не агенты, однако они всегда выступают в качестве своеобразных посредников между покупателем и собственником жилья.