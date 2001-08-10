17:45, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Натурализация в странах Европы и доступные альтернативы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Часто приходится покидать свое насиженное место для того, чтобы обеспечить достойную жизнь не только себе, но и своим детям. И многие рассматривают процедуру эмиграции в одну из стран ЕС с целью улучшения уровня жизни.
Как попасть в Европу по процедуре натурализации
Натурализация – довольно непростой термин, который обозначает принятие гражданства по своему желанию для подданных других стран. Это укоренение и последующая интеграция человека в полноправное общество. Получить гражданство можно лишь на законодательном уровне, но в каждой стране порядок вступления индивидуален.
Чтобы перебраться в одну из стран по натурализации, нужно отвечать определенным установленным требованиям, и сюда можно отнести:
- квалификационный период;
- владение жилой недвижимостью;
- знание языка.
При этом сама натурализация бывает дарованной и регистрационной. В первом случае претендент должен подать соответствующий документ в органы со своим намерением получить гражданство. Подобный тип доступен не всем иностранцам, а некоторым категориям.
Получить заветный статус методом дарования гражданства могут люди, которые успели отметиться своими заслугами перед страной. В основном на территории стран, входящих в состав Европейского союза, для получения гражданства нужно прожить минимум 5 лет.
Альтернатива: отзывы на форумах
На форумах много скептиков натурализации, ведь ждать на паспорт по таким программам нужно до 10 лет. Клиенты Trust Group в отзывах говорят об альтернативе в виде участия в программах репатриации. Например, получить гражданство Румынии по репатриации можно всего за 1-2 года, что являетсся весомым преимуществом над натурализацией.
Натурализация в европейских странах: поговорим о главном
Натурализация в европейских государствах происходит по-своему. Многие отдают предпочтение Латвии. Чтобы получить статус, нужно подать заявление и соответствовать критериям, установленным государством. При этом важно проживать на территории государства 5 лет, где пауза будет не более года.
Латвия требует, чтобы соискатель вольно владел латышским языком, знать гимн страны, изучить Конституцию, культурные особенности и историю. При этом человек должен иметь официальный источник доходов.
Желающие пройти натурализацию в израильском государстве должны владеть ивритом, иметь условия жизни здесь: личное имущество, финансовую стабильность и местожительства. Получить разрешение на постоянное проживание можно в том случае, если один из членов семьи имеет статус ПМЖ или гражданство страны.
В период присвоения статуса гражданина страны соискатель обязан проживать в Израиле в течение трех лет. При этом иммигрант должен принести присягу государству, подписав соответствующий договор.
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