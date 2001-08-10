Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Часто приходится покидать свое насиженное место для того, чтобы обеспечить достойную жизнь не только себе, но и своим детям. И многие рассматривают процедуру эмиграции в одну из стран ЕС с целью улучшения уровня жизни.

Как попасть в Европу по процедуре натурализации

Натурализация – довольно непростой термин, который обозначает принятие гражданства по своему желанию для подданных других стран. Это укоренение и последующая интеграция человека в полноправное общество. Получить гражданство можно лишь на законодательном уровне, но в каждой стране порядок вступления индивидуален.

Чтобы перебраться в одну из стран по натурализации, нужно отвечать определенным установленным требованиям, и сюда можно отнести:

квалификационный период;

владение жилой недвижимостью;

знание языка.

При этом сама натурализация бывает дарованной и регистрационной. В первом случае претендент должен подать соответствующий документ в органы со своим намерением получить гражданство. Подобный тип доступен не всем иностранцам, а некоторым категориям.

Получить заветный статус методом дарования гражданства могут люди, которые успели отметиться своими заслугами перед страной. В основном на территории стран, входящих в состав Европейского союза, для получения гражданства нужно прожить минимум 5 лет.

Альтернатива: отзывы на форумах

На форумах много скептиков натурализации, ведь ждать на паспорт по таким программам нужно до 10 лет. Клиенты Trust Group в отзывах говорят об альтернативе в виде участия в программах репатриации. Например, получить гражданство Румынии по репатриации можно всего за 1-2 года, что являетсся весомым преимуществом над натурализацией.

Натурализация в европейских странах: поговорим о главном

Натурализация в европейских государствах происходит по-своему. Многие отдают предпочтение Латвии. Чтобы получить статус, нужно подать заявление и соответствовать критериям, установленным государством. При этом важно проживать на территории государства 5 лет, где пауза будет не более года.

Латвия требует, чтобы соискатель вольно владел латышским языком, знать гимн страны, изучить Конституцию, культурные особенности и историю. При этом человек должен иметь официальный источник доходов.

Желающие пройти натурализацию в израильском государстве должны владеть ивритом, иметь условия жизни здесь: личное имущество, финансовую стабильность и местожительства. Получить разрешение на постоянное проживание можно в том случае, если один из членов семьи имеет статус ПМЖ или гражданство страны.

В период присвоения статуса гражданина страны соискатель обязан проживать в Израиле в течение трех лет. При этом иммигрант должен принести присягу государству, подписав соответствующий договор.