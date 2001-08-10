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Как происходит печать принтов на одежде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Печать принтов на одежде может осуществляться несколькими способами, в зависимости от выбранного метода и материала, на котором будет выполняться печать.
Некоторые из самых распространенных методов включают:
- Шелкография (ситопечать): Этот метод использует рамку с натянутой сеткой и шелкографической краской. Дизайн принта передается на сетку, а затем краска пропускается через открытые участки сетки и переносится на поверхность одежды. Каждый цвет принта требует отдельной сетки и процедуры печати.
- Цифровая печать: Этот метод включает использование специализированного принтера, который напрямую наносит краску на поверхность одежды. Цифровая печать идеальна для изображений с большим количеством цветов, сложных градиентов и фотореалистичных дизайнов.
- Термоперенос (нанесение с помощью термопресса): При этом методе принт сначала печатается на специальной бумаге или пленке с помощью струйного или лазерного принтера. Затем пленка накладывается на поверхность одежды, и термопресс нагревается, чтобы перенести принт на ткань. Этот метод часто используется для печати на спортивной одежде, печати на футболках и других текстильных изделиях.
- Вышивка: Это классический метод, при котором дизайн принта вышивается иглой и нитками на поверхность одежды. Вышивка обеспечивает текстурные и долговечные принты, хорошо выдерживающие стирку и повреждения.
При выборе метода печати важно учитывать тип ткани, дизайн принта, стоимость и желаемый эффект. Компании, специализирующиеся на печати на одежде, обычно предлагают консультации и помощь в выборе наиболее подходящего метода для конкретного проекта.
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Мы используем передовые технологии и высококачественные материалы, чтобы обеспечить превосходное качество печати. Наша цифровая печать гарантирует точность и яркость цветов, сохраняя детали даже на самых сложных и запутанных дизайнах. Если вы предпочитаете классический и надежный метод, мы также предлагаем шелкографию, которая обеспечивает прочные и насыщенные принты.
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