Как происходит печать принтов на одежде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Печать принтов на одежде может осуществляться несколькими способами, в зависимости от выбранного метода и материала, на котором будет выполняться печать.

Некоторые из самых распространенных методов включают:

Шелкография (ситопечать): Этот метод использует рамку с натянутой сеткой и шелкографической краской. Дизайн принта передается на сетку, а затем краска пропускается через открытые участки сетки и переносится на поверхность одежды. Каждый цвет принта требует отдельной сетки и процедуры печати.

Цифровая печать: Этот метод включает использование специализированного принтера, который напрямую наносит краску на поверхность одежды. Цифровая печать идеальна для изображений с большим количеством цветов, сложных градиентов и фотореалистичных дизайнов.

Термоперенос (нанесение с помощью термопресса): При этом методе принт сначала печатается на специальной бумаге или пленке с помощью струйного или лазерного принтера. Затем пленка накладывается на поверхность одежды, и термопресс нагревается, чтобы перенести принт на ткань. Этот метод часто используется для печати на спортивной одежде, печати на футболках и других текстильных изделиях.

Вышивка: Это классический метод, при котором дизайн принта вышивается иглой и нитками на поверхность одежды. Вышивка обеспечивает текстурные и долговечные принты, хорошо выдерживающие стирку и повреждения.

При выборе метода печати важно учитывать тип ткани, дизайн принта, стоимость и желаемый эффект. Компании, специализирующиеся на печати на одежде, обычно предлагают консультации и помощь в выборе наиболее подходящего метода для конкретного проекта.

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