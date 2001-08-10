Седан Hongqi H9: премиальное качество от китайской компании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Машины марки Hongqi вызывают большой интерес у российских поклонников премиального автотранспорта. В Китае у этих авто особый статус – компания обеспечивает транспортом первых лиц страны. Качество и надежность – отличительные характеристики транспортных средств. Именно автомобили Hongqi воплощают в себе элегантность, мощь, инновационные технологии и высокий уровень безопасности. В этой статье мы поговорим о седане Hongqi H9.
Чем хорош Hongqi H9
Седан задумывался как первая серийная модель, которая способна встать в один ряд с Audi A8 и BMW 7. В целях создания экстерьера привлекли бывшего дизайнера Rolls-Royce, который при сотрудничестве с китайскими коллегами придумал фирменный стиль.
Экстерьер
Первое, что бросается в глаза – это стильный дизайн с двухцветной окраской кузова. Украшением машины является выпирающая стильная решетка радиатора. На машине много хромированного декора. Есть в дизайне и строгие линии, более оригинальным автомобиль делают выдвижные ручки дверей и панорамная крыша. Стоит упомянуть матричные светодиодные фары и двухуровневую оптику.
Интерьер
Внутри машина выглядит качественно, дорого и современно. Удобные кресла, широкий подлокотник – все сделано для комфорта пассажиров. С помощью кнопок можно управлять подогревом, вентиляцией, массажем. Руль многофункциональный, на креслах – натуральная кожа. Также в отделке используются натуральное дерево и металл.
Машина оснащена четырехзонным климат-контролем, атмосферной подсветкой. В этом седане бизнес-поездка по городу пройдет отлично.
Технические характеристики
Российским покупателям машина предлагается с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с. и максимальным крутящим моментом 380 Нм. На китайском рынке машина также доступна с трехлитровым мотором V6, мощность силового агрегата составляет 283 л. с. Мотор комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.
Премиальный седан хорошо оснащен – у него пневматическая подвеска, панорамная стеклянная крыша, поддерживается адаптивный круиз-контроль, у машины активное шумоподавление. Стоит также отметить технологию мониторинга давления в покрышках.
В числе других автомобилей модельного ряда:
- H5,
- HS5,
- HS9.
Каждый автомобиль надежен и отлично покажет себя в России. Производитель использует премиальные материалы, современные технологии и готов впечатлить российского потребителя.
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