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Какой замок выбрать для велосипеда: лучшие предложения и рекомендации от Ozon
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чтобы минимизировать риски угона велосипеда, на время его парковки нужно использовать специальный замок. Изделия имеют простую конструкцию, компактные размеры, удобные в применении. Естественно, 100% защиты от угона они не дают, но существенно усложняют жизнь ворам, в оживленное обеденное время в людном месте злоумышленник просто не станет пилить замок. В продаже представлены разные варианты, поэтому нужно рассмотреть особенности каждого. Разберем, какой замок выбрать для велосипеда лучше всего и почему. Если ищете выгодное предложение онлайн, загляните в каталог сайта Ozon. Тут большой выбор велозамков, других товаров для спорта и доступные цены.
Типы замков и их особенности
Категорий велосипедных замков существует много. Одни максимально легкие, простые и дешевые, другие идут со всеми возможными наворотами и стоят несколько тысяч. Цена зависит от производителя, типа, надежности, характеристик.
Тросовые модели
Самое простое и доступное по цене решение. Визуально такой замок имеет вид металлического троса, который запаян в гибкую оболочку из силикона. Магазин КАНТ на сайте Ozon предлагает тросовые велозамки в разных цветах. Длина основы составляет 60-200 см, выбирайте удобный для себя вариант – чаще всего берут короткие модели, но для крепления велосипеда к дереву нужно будет пару метров троса.
Фиксировать транспорт рекомендовано за переднее колесо и раму, поскольку заднее можно легко снять. Тросовый замок поместится в кармане, сумке велосипедиста, можно просто обернуть его вокруг трубы рамы. Есть ли минусы? Главный – это низкая безопасность. При наличии специального инструмента можно «перекусить» трос за несколько секунд. Зато решение легкое, компактное, дешевое и удобное. Быть или не быть – решайте сами.
U-образные велозамки
Другое название – скобы. Конструктивно такой замок имеет вид скобки в виде буквы U, материал – закаленная сталь, прочность высокая. Таким замком велосипед пристегивают за подседельную либо верхнюю трубу. Ширина и длина скобы зависят от модели – есть крупные изделия и компактные варианты.
Особенности решения:
- максимальная надежность;
- ограниченные условия применения – за столб или забор велосипед пристегнуть не сложно, за дерево не выйдет;
- легкая фиксация заднего или переднего колеса – их точно не снимут.
Транспортировка не самая удобная, но этот минус оправдан высоким уровнем надежности. По мнению экспертов https://www.ozon.ru/club/author/273/, U-образный велозамок – лучший вариант из всех.
Цепные замки и их особенности
Модели имеют среднюю надежность, представляют собой цепь 80-120 см в длину. Чтобы не поцарапать раму, рекомендовано использовать цепной замок в тканевом чехле. Это самый популярный среди велолюбителей вариант – он недорогой и заметно надежнее обычного тросового.
Сегментные модели
Идеальны в плане соотношения надежности и удобства. Имеют вид набора стальных пластин, скрепленных заклепками. Пластины можно компактно упаковать в чехол из нейлона. Если заинтересованы в безопасности, не экономьте на цене. В бюджетных сегментных моделях обычно слабые заклепки.
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