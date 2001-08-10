Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Петербургский производитель мягкой мебели для офисов «Евроформа» выпускает различные коллекции диванов. Одной из самых популярных линеек вот уже несколько лет остаются модели «Аполло». Они входят в основной каталог производителя и, несмотря на то, что изначально создавались только для офисов, активно используются и в жилых интерьерах, и в ресторанах, и в других подобных местам.

Предлагаем вам небольшой обзор этой коллекции.

Описание модели «Аполло»

Каждый офисный диван Аполло представляет собой лаконичную, минималистичную модель, созданную на базе простых форм и прямых линий. Эта стильная мебель не выходит из моды, так как отличается базовым, нейтральным стилем. И, если вы правильно выберете оттенок обивки, подходящий для вашего интерьера, она прослужит вам десятилетия.

Все изделия созданы на основе простых геометрических форм — квадрата и прямоугольника. Они имеют круглые хромированные опоры высотой 10 см и диаметром 5 см. А подлокотники и спинки имеют одинаковую высоту и перетекают один в другой.

Высота сидений от пола — 45 см.

Технические особенности

Эти практичные и прочные нераскладные диваны созданы из шлифованной фанеры, шлифованной ДСП, ДВП и хвойного бруса. В рамках сидений обнаруживаются сверхпрочные армированные ремни OKE. А наполнителем выступают пенополиуретан и синтепон.

Разновидности моделей «Аполло»

В коллекции представлено четыре вида диванов «Аполло»:

одноместное кресло, его габариты 90х85х70 см;

двухместный диван габаритами 146х85х70 см;

трехместный диван габаритами 175х85х70 см;

четырехместный диван габаритами 216х85х70 см.

Варианты обивки

Заказывая офисные диваны «Аполло», вы можете выбрать различные виды обивки. Чаще всего, клиенты предпочитают всевозможные разновидности экокожи, а также плотной и прочной мебельной ткани. Доступны десятки оттенков — от темных и базовых до оригинальных — розового, травянисто-зеленого, кораллового, небесно-голубого и т.д.

Где купить офисные диваны «Аполло»?

Для того, чтобы быть твердо уверенным в качестве и оригинальности всех комплектующих и самих диванов, предлагаем вам обращаться только к партнерам производителя. Например, в Санкт-Петербурге вы можете приобрести эти диваны (а также другую мебель фабрики Euroforma в интернет-магазине «Офис-812». Эта компания занимается продажей офисной мебели от лучших производителей страны, а также имеет собственное производство под Петербургом. С компанией «Евроформа» их связывают давние партнерские отношения.