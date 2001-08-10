Как отправить груз транспортной компанией из Москвы в Алматы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отправка грузов через границу между Казахстаном и Россией на данный момент является одной из наиболее востребованных услуг в сфере грузоперевозок. Особенно развито направление для грузоперевозок из Москвы в Алматы. Это связано с тем, что русские и казахские предприниматели, в также жители этих стран активно взаимодействуют на протяжении всей истории государств. Поэтому транспортные компании делают все возможное, чтобы сделать процедуру перевозки грузов более комфортной.

Расчёт стоимости перевозки грузов и организационные моменты

Рассчитать стоимость перевозки наконец-то стало максимально просто. Теперь произвести предварительные расчёты можно самостоятельно и для этого даже не придётся искать специальный калькулятор на сайте перевозчика. Принято считать, что 1 м3 объёма вмещает 167 кг веса, а стоимость транспортировки 1 кг равна 150 тнг. Опираясь на эту информацию, можно рассчитать, в какую сумму вам обойдётся перевозка того или иного груза. При расчете следует учитывать, что для объёмного груза вес будет меньше заявленного в таблице для расчётов. Окончательные расходы на услуги перевозки вы можете уточнить у менеджера компании.

К организационным моментам можно отнести:



транспортировку груза на склад перевозчика;



хранение на складе;



упаковка.



Транспортировка на склад транспортной компании может быть произведена двумя способами. В первом случае груз на склад отвезёт представитель транспортной компании, а во втором – заказчик самостоятельно отвозит свой груз.

То же касается и упаковки грузов перед транспортировкой. Используя качественные материалы, груз может упаковать сам заказчик или сотрудники транспортной компании. Главное одно – упаковка должна пережить долгий путь и защитить товар от любых воздействий, в том числе и в случае ДТП.

Подготовка необходимых документов для транспортировки груза в Алматы

Для пересечения границы грузу необходимы сопроводительные документы. В том случае если груз отправляет физическое лицо, будет достаточно предъявить только документ, подтверждающий личность. А вот для отправки груза организацией необходимо предъявить все реквизиты компании.

Помимо необходимости предъявить обязательный набор документов перевозчик может предложить оформление страховки. Заказчик имеет право отказаться от неё, но лучше этого не делать. Стоимость страховки вполне приемлема, но она сможет уберечь от многих проблем в случае полной потери или частичной порчи груза. Перевозка товаров производится с использованием грузовых автомобилей, а на дороге возможно всё.

Внимание! Для пересечения границы между Казахстаном и Россией не нужно платить таможенную пошлину.

Перевозка груза из Москвы в Алматы может занять от 3 до 7 дней. Точное время будет зависеть от различных факторов, таких как объём груза, его вес, рекомендации к перевозке и тому подобных моментов.

Доверяйте перевозку грузов через границу только проверенным компаниям с большим опытом работы в данной области и никогда не будете жалеть о своём выборе.