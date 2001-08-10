Как натяжные тенты сделают отдых на свежем воздухе комфортней
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Наступило долгожданное лето, а значит, и пора отдыха на природе. Мы хотим все больше времени проводить на свежем воздухе – в кафе, на даче, на дворе собственного коттеджа. Заведения открывают для гостей свои летние площадки. В помещении бывать хочется все реже. Свежий воздух, пение птиц, запахи цветов и трав поднимают настроение, но в то же время палящее солнце мало кому будет приятным. Укрыться от прямых солнечных лучей, защитить кожу от ожогов, спрятаться от возможного дождя помогут натяжные тенты.
Натяжные тенты – самый простой и доступный способ защититься от неблагоприятных погодных условий. Их часто выбирают тогда, когда нет возможности установить более сложную защитную конструкцию. Натяжные тенты изготавливают из акриловой ткани, которая служит не менее 5 лет, при этом она не выгорает, не теряет своих потребительских свойств, она отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Такой тент прекрасно защитит людей и имущество от прямых солнечных лучей, акриловая ткань отличается очень хорошим фактором защиты от ультрафиолета. Также тент поможет скрыться от дождя, внезапного града. Тент дает нужный комфорт для отдыха людей, делает пространство террасы уютным, а также защищает имущество – мебель, автомобили – от прямого воздействия солнца, от нагрева, выгорания и осадков.
Натяжные тенты в Алматы помогут вам решить проблемы с палящим солнцем и дождем. При заказе тента предоставляется весь комплект для установки конструкции, монтаж не представляет никакого особого труда. Но если вы не хотите сами заниматься данным вопросом, то специалисты компании не только привезут все необходимое, но и установят тент. Его можно закрепить над летней террасой кафе или ресторана, бассейном, зоной отдыха вашего частного дома, парковкой, территорией для банкета на улице и так далее.
Вы можете заказать натяжной тент в Алматы уже сегодня. Вы быстро получите свой заказ и сможете наслаждаться комфортным отдыхом на открытом воздухе. Помните, что прямые солнечные лучи не просто неприятны и могут приводить к дискомфорту, они могут быть и опасны для кожи человека, вызывать ожоги и онкологические заболевания, а также ускорять процессы фотостарения. Поэтому любые места отдыха людей на летнее время однозначно надо закрывать тентами. А осенью они послужат вам защитой от дождя. Сам тент прослужит более пяти лет, поэтому это отличная инвестиция в ваш комфорт и уют.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
17:01 7 Июня В Южно-Сахалинске к круглогодичному горячему водоснабжению подключат еще почти 40 домов
16:33 9 Июня В Сахалинской области двое бывших полицейских получили реальные сроки за мошенничество
15:31 9 Июня Сахалинка дала знакомому кредитку, чтобы тот купил сигареты, а он загулял с чужой картой, пока не потерял ее
09:59 6 Июня Состоялся первый после перерыва авиарейс Южно-Сахалинск - Харбин
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
Выбор редакции
- 09:12 Сегодня В День России южносахалинским школьникам вручили паспорта
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?