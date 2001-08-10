Как натяжные тенты сделают отдых на свежем воздухе комфортней

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наступило долгожданное лето, а значит, и пора отдыха на природе. Мы хотим все больше времени проводить на свежем воздухе – в кафе, на даче, на дворе собственного коттеджа. Заведения открывают для гостей свои летние площадки. В помещении бывать хочется все реже. Свежий воздух, пение птиц, запахи цветов и трав поднимают настроение, но в то же время палящее солнце мало кому будет приятным. Укрыться от прямых солнечных лучей, защитить кожу от ожогов, спрятаться от возможного дождя помогут натяжные тенты.

Натяжные тенты – самый простой и доступный способ защититься от неблагоприятных погодных условий. Их часто выбирают тогда, когда нет возможности установить более сложную защитную конструкцию. Натяжные тенты изготавливают из акриловой ткани, которая служит не менее 5 лет, при этом она не выгорает, не теряет своих потребительских свойств, она отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Такой тент прекрасно защитит людей и имущество от прямых солнечных лучей, акриловая ткань отличается очень хорошим фактором защиты от ультрафиолета. Также тент поможет скрыться от дождя, внезапного града. Тент дает нужный комфорт для отдыха людей, делает пространство террасы уютным, а также защищает имущество – мебель, автомобили – от прямого воздействия солнца, от нагрева, выгорания и осадков.

Натяжные тенты в Алматы помогут вам решить проблемы с палящим солнцем и дождем. При заказе тента предоставляется весь комплект для установки конструкции, монтаж не представляет никакого особого труда. Но если вы не хотите сами заниматься данным вопросом, то специалисты компании не только привезут все необходимое, но и установят тент. Его можно закрепить над летней террасой кафе или ресторана, бассейном, зоной отдыха вашего частного дома, парковкой, территорией для банкета на улице и так далее.

Вы можете заказать натяжной тент в Алматы уже сегодня. Вы быстро получите свой заказ и сможете наслаждаться комфортным отдыхом на открытом воздухе. Помните, что прямые солнечные лучи не просто неприятны и могут приводить к дискомфорту, они могут быть и опасны для кожи человека, вызывать ожоги и онкологические заболевания, а также ускорять процессы фотостарения. Поэтому любые места отдыха людей на летнее время однозначно надо закрывать тентами. А осенью они послужат вам защитой от дождя. Сам тент прослужит более пяти лет, поэтому это отличная инвестиция в ваш комфорт и уют.