10:21, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Купить универсальные, горные, шоссейные велосипеды теперь можно и на сайте OZON
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Велосипед можно использовать в городских условиях, для выездов за город, организации активного отдыха. Если правильно выбрать модель, вы получите универсальный транспорт и тренажер для поддержания себя в отличной физической форме. В продаже представлены велосипеды разных моделей, марок, ценовой диапазон широкий. На каком варианте остановиться? Об этом читайте в обзоре.
Учитывайте индивидуальные параметры
Велосипед подбирают под параметры катающегося, а именно:
- пол;
- масса тела;
- возраст;
- рост.
От роста зависит высота рамы, если последняя окажется низкой, вам будет неудобно кататься. В случае, когда масса тела превышает 90 кг, стоит брать модель типа хардтейл (с передним амортизатором) или усиленным двойным ободом – даже для спокойного катания. Рама должна быть стальной или алюминиевой (не карбоновой).
Хотя в продаже достаточно универсальных велосипедов для обоих полов, лучше будет останавливаться на мужском или женском варианте. Они проектируются с учетом особенностей телосложения и максимально удобные в эксплуатации.
Условия катания
Российский бренд Altair и импортные производители выпускают велосипеды для разных условий эксплуатации. Среди основных вариантов:
- Шоссейные – легкие, динамичные велосипеды. Подходят для асфальтовых трасс, амортизация отсутствует. Практичность средняя, цена высокая.
- Горные – быстрые и легкие модели, которые подходят для разных типов дорог, идут с хорошей амортизацией. Без проблем модифицируются и дорабатываются под запросы владельца.
- Кроссовые – универсальные велосипеды, сочетающие в себе плюсы городских и горных моделей. Они имеют отличный накат по асфальтированным дорогам, нормально показывают себя в условиях бездорожья. Цена обычно выше, чем на горные.
- Для экстремальной езды – прыжков, трюков, BMX, триала. Дорогой узкоспециализированный вариант.
- Городские – подойдут для перемещения по хорошим городским трассам.
Новичку не стоит тратиться на продвинутый недешевый вариант – достаточно будет простой городской или кроссовой модели. Со временем вы наработаете навыки, выберете стиль езды, поймете, что нравится, а что нет, и сможете остановиться на оптимальном для себя велосипеде.
Цена вопроса
Среди доступных вариантов в продаже представлены решения для любого бюджета. Но учтите: нормальные взрослые модели не могут быть дешевле 300 долларов. От 300 до 500 долларов стоят бюджетные качественные модели, которые понравятся новичкам.
Если интересует продвинутый вариант, будьте готовы отдать 500-1000 долларов. В таких велосипедах качественные легкие рамы, хорошие амортизационные вилки. В категории до 2000 долларов можно найти отличные полупрофессиональные и любительские велосипеды, цена эксклюзива и моделей профкатегории стартует с отметки в 2000.
Ищете выгодные условия?
Их готов предложить интернет-магазин OZON. В каталоге https://www.ozon.ru/category/velosipedy-11002/ вы найдете большой выбор велосипедов для разных стилей катания, ознакомиться с описаниями, фото, актуальными ценами. Регулярно проводятся акции, которые позволяют дополнительно экономить. Если останутся вопросы, вы сможете обратиться с ними к консультантам.
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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