Технологичные системы для управления фитнес-клубом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Использование CRM актуально для любых видов бизнеса и объектов, включая фитнес-клубы. Это функциональные системы, экономящие время и упрощающие выполнение целого ряда задач.

Возможности CRM для фитнес-клубов и других объектов

В качестве примера платформы для автоматизации процессов, связанных с управлением фитнес-клубом и другими учреждениями, можно привести Mobifitness. Система предлагает широкий набор опций:

учетную систему для управления с удобным и понятным интерфейсом;

мобильное приложение для коммуникации с клиентами;

возможность записи в режиме онлайн;

личный кабинет;

приложение для работы с абонементами, включая оплату и заморозку.

С помощью функциональной crm фитнес клуб ведет учет клиентов и карт, составляет расписание тренировок, контролирует работу сотрудников, управляет финансами (в том числе с применением специальной онлайн-кассы) и т.д. Все это позволяет улучшить качество сервиса и оптимизировать затраты.

Автоматизация разных клубов и спортивных учреждений

Данная система подходит для учреждений, работающих в сфере спорта и других активных направлений, например, это студии йоги, школы танцев, залы для кроссфита, детские центры и т.д.

Как выбрать эффективную CRM-систему для фитнеса

Нужно изучать функционал программного обеспечения. Эффективные системы предлагают широкий набор опций, чтобы клуб или студия могли решать разные задачи. Например, это инструменты маркетинга (для привлечения и удержания клиентов), учет финансов, управление абонементами и др. Другие примеры:

предварительная запись клиентов в режиме онлайн;

учет посещаемости учреждения;

работа с клубными картами;

получение аналитических ответов и т.д.

Системы собирают разную информацию, которую можно использовать для анализа. К примеру, это учет посещений. Данные помогут понять, в какое время приходит больше всего посетителей, какое количество постоянных клиентов ходит в клуб и т.д. Анализ этой информации позволяет улучшать работу учреждения.

Система должна быть удобной, интуитивно понятной, иметь простое управление. Администраторы не должны петлять в лабиринте ссылок и команд. Хорошая и продуманная система предложит управление, с которым сможет разобраться любой человек. CRM должна работать из любой точки мира, лишь бы у пользователя был доступ к интернету. Еще один важный фактор – качественная служба поддержки.

Выбирайте удобную и функциональную CRM-систему, которая поможет улучшить качество сервиса, привлечь клиентов и оптимизировать работу сотрудников, в целом повышая эффективность бизнеса.