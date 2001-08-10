Технологичные системы для управления фитнес-клубом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Использование CRM актуально для любых видов бизнеса и объектов, включая фитнес-клубы. Это функциональные системы, экономящие время и упрощающие выполнение целого ряда задач.
Возможности CRM для фитнес-клубов и других объектов
В качестве примера платформы для автоматизации процессов, связанных с управлением фитнес-клубом и другими учреждениями, можно привести Mobifitness. Система предлагает широкий набор опций:
- учетную систему для управления с удобным и понятным интерфейсом;
- мобильное приложение для коммуникации с клиентами;
- возможность записи в режиме онлайн;
- личный кабинет;
- приложение для работы с абонементами, включая оплату и заморозку.
С помощью функциональной crm фитнес клуб ведет учет клиентов и карт, составляет расписание тренировок, контролирует работу сотрудников, управляет финансами (в том числе с применением специальной онлайн-кассы) и т.д. Все это позволяет улучшить качество сервиса и оптимизировать затраты.
Автоматизация разных клубов и спортивных учреждений
Данная система подходит для учреждений, работающих в сфере спорта и других активных направлений, например, это студии йоги, школы танцев, залы для кроссфита, детские центры и т.д.
Как выбрать эффективную CRM-систему для фитнеса
Нужно изучать функционал программного обеспечения. Эффективные системы предлагают широкий набор опций, чтобы клуб или студия могли решать разные задачи. Например, это инструменты маркетинга (для привлечения и удержания клиентов), учет финансов, управление абонементами и др. Другие примеры:
- предварительная запись клиентов в режиме онлайн;
- учет посещаемости учреждения;
- работа с клубными картами;
- получение аналитических ответов и т.д.
Системы собирают разную информацию, которую можно использовать для анализа. К примеру, это учет посещений. Данные помогут понять, в какое время приходит больше всего посетителей, какое количество постоянных клиентов ходит в клуб и т.д. Анализ этой информации позволяет улучшать работу учреждения.
Система должна быть удобной, интуитивно понятной, иметь простое управление. Администраторы не должны петлять в лабиринте ссылок и команд. Хорошая и продуманная система предложит управление, с которым сможет разобраться любой человек. CRM должна работать из любой точки мира, лишь бы у пользователя был доступ к интернету. Еще один важный фактор – качественная служба поддержки.
Выбирайте удобную и функциональную CRM-систему, которая поможет улучшить качество сервиса, привлечь клиентов и оптимизировать работу сотрудников, в целом повышая эффективность бизнеса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 10:36 Сегодня Технологичные системы для управления фитнес-клубом
09:02 Сегодня При поддержке ВЭБ.РФ построят школу в Южно-Сахалинске
11:38 Сегодня 125 вывесок в Южно-Сахалинске уже приведены в соответствие с дизайн-кодом
09:08 Сегодня В Амурской области с рельсов сошли вагоны с углем
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
14:50 29 Мая В Южно-Сахалинске в аварии с участием мотоцикла погибла 32-летняя островитянка
10:16 1 Июня Утром 1 июня жители Смирныховского района ощутили землетрясение
16:17 26 Мая Новая схема организации дорожного движения на перекрестке Ленина-Украинская Южно-Сахалинска необходима для снижения количества ДТП
09:20 5 Мая "Россия" с июля запускает новый ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
Выбор редакции
- 17:13 22 Мая "Единая Россия": ситуация с капремонтом и строительством школ стабилизировалась в большинстве регионов
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?