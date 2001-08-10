Эффективность использования системы очистки легких при застойных процессах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Одним из частых и наиболее опасных осложнений заболеваний бронхолегочной системы является застой мокроты, который может стать причиной развития воспалительных процессов. Чтобы избежать этого, достаточно регулярно использовать систему очистки дыхательных путей. Среди подобных систем очистки специалисты выделяют аппарат Yang Kun YK-800, в котором сочетаются высокая надежность механизма и выраженный терапевтический эффект после применения. Аппарат доступен к заказу на сайте Русмедконтракт с профессиональным консультативным и техническим сопровождением от опытных экспертов. Доставка производится в любой регион РФ и в страны СНГ.

В каких случаях необходима система очистки легких?

Патологии бронхолегочной системы зачастую протекают с повышенным образованием патологического секрета. В норме этот секрет удаляется из легких во время кашля, но в некоторых случаях дыхательная мускулатура пациентов ослаблена настолько, что кашель носит непродуктивный характер. Также мокрота может быть обильной и вязкой, например, при муковисцидозе. Опасность этого состояния заключается в том, что скопление мокроты в легких представляет собой благоприятную среду для развития микроорганизмов. Чтобы предотвратить развитие пневмонии и других осложнений, врачи рекомендуют использовать аппараты для удаления мокроты, в том числе виброперкуторы.

Вибрационная система для очистки легких и дыхательных путей аппарат Yang Kun YK-800 подходит для самостоятельного лечения пациентов на дому, однако решение о необходимости ее применения принимается только врачом, поскольку подобная терапия имеет противопоказания. Именно лечащий врач должен выбрать наиболее подходящий режим работы виброперкутора в зависимости от степени тяжести основного заболевания и определить длительность сеансов. Зачастую длительность одного сеанса не превышает 30 минут.

Особенности аппарата Yang Kun YK-800 и принцип его работы

Небольшой по размеру виброперкутор YK-800 имеет 3 режима работы и идет в комплекте с жилетом. Большой размерный ряд позволяет подобрать наиболее подходящий жилет для пациентов любого возраста. Дополнительная корректировка размера осуществляется благодаря наличию на жилете ремней.

Принцип работы аппарата основан на создании вибрации, которая с помощью жилета передается на грудную клетку. Под влиянием вибрационного воздействия бронхолегочный секрет становится менее вязким и легче перемещается из бронхов в трахею, а затем и в ротовую полость. Таким образом, виброперкутор обеспечивает быстрое и безболезненное удаление мокроты из организма.

Преимущества системы для очищения дыхательных путей от мокроты YK-800

Основными преимуществами виброперкутора Yang Kun YK-800 являются следующие характеристики:

Аппарат может использоваться в отделениях реанимации и для лечения пациентов с нейромышечными заболеваниями;

Непрерывное время работы прибора составляет 90 минут;

Терапия с помощью виброперкутора занимает у пациентов меньше времени, чем лечение с помощью физиотерапевтических методов;

Вибросистема может использоваться для лечения пациентов любого возраста.

Еще одним преимуществом прибора аппарат Yang Kun YK-800 является то, что вибрационный жилет https://rusmedcontract.ru/product/udalenie-mokroty/zhiletnye-i-ruchnye-perkutory/ не стесняет движения пациента, и при необходимости пациент может менять положение тела, не останавливая сеанс.

Аппараты для удаления мокроты на сайте Русмедконтракт

Компания Русмедконтракт предлагает своим клиентам большой выбор медоборудования для удаления мокроты, от простых и удобных в использовании приборов до профессиональных моделей с расширенным функционалом. Каждый из этих аппаратов отвечает высоким стандартам качества и безопасности, что гарантирует высокую эффективность лечения и долгий срок службы. При необходимости менеджеры компании могут помочь Вам выбрать наиболее подходящую модель с учетом Ваших пожеланий. Для этого Вы можете написать на электронный адрес [email protected] или позвонить по номеру +7 499 226 23 69.

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