Способы получения ВНЖ во Франции для русских

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Франция – развития европейская страна, которая отличается стабильной экономикой. Она идеально подходит для длительного проживания. Получить ВНЖ Франции стремятся многие иностранцы, в том числе, наши соотечественники. Поскольку страна входит в состав Европейского союза, ее граждане получают множество перспектив.

Многие русские иммигранты в ЕС воспользовались преимуществами румынского или болгарского гражданства, которые дают во Франции те же возможности, что и ГРАЖДАНСТВО ФРАНЦИИ. Это подтверждают многочисленные отзывы об llc migration atlas — данная компания оказывает услуги комплексного сопровождения при оформлении гражданства Румынии и Болгарии по происхождению. Их клиенты в отзывах рассказывают, что с румынским паспортом смогли переехать, кто во Францию, кто в Италию, кто в Испанию.

Как оформить ВНЖ

Если вы заинтересованы в получении вида на жительство во Франции, вам потребуется выполнить ряд процессуальных действий. В первую очередь стоит узнать информацию о том, кто имеет право претендовать на статус. Потенциальным обладателями ВНЖ являются беженцы по политическим причинам, иностранцы, заинтересованные в поступлении в вуз Франции. Еще ВНЖ получат:

предприниматели, которые могут вложить инвестиции в развитие экономики страны;

люди, планирующие трудоустройство во Франции;

лица с хорошим финансовым обеспечением.

Как студенту получить долгосрочную визу

Франция славится качественным образованием. Дипломы этой страны ценятся во многих государствах. По этой причине многие хотят поступить в один из местных вузов. Обязательным условием является знание французского языка. Абитуриенту потребуется отправить заявление в выбранное высшее учебное заведение. После этого нужно сдать языковой тест. Если вуз утвердит ваше поступление, то можно будет заниматься оформлением долгосрочной визы. Этот документ считается аналогом ВНЖ. Его нужно будет продлевать ежегодно на протяжении срока обучения в высшем учебном заведении.

Особенности семейного вида на жительство

Такого рода документ используется в целях продолжительного проживания на территории страны. Получить семейный вид на жительство могут официальные члены семьи человека, который является гражданином Франции. Сюда же можно отнести родителей детей, которые живут в стране. Воссоединение семьи – достаточно серьезная процедура. Многие для получения желаемого результата заключают фиктивные браки, но практически все подобные попытки обречены на провал. Во Франции жестко отсеивают фиктивные браки. Если вы попытаетесь получить ВНЖ обманным путем, то в будущем навсегда можете забыть о гражданстве.

Оформление паспорта Франции – продолжительный и ответственный процесс. Именно поэтому важно серьезно отнестись к подготовке к подобному мероприятию. Предотвратить возникновение возможных сложностей поможет сотрудничество с миграционной компанией.