11:10, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Образы с сандалиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лето — та самая пора, когда не просто нужно, а необходимо вылезти из любимых кроссовок и кед, чтобы отправиться гулять по улицам города (или по загородным тропинкам) в открытой обуви. Легкие, удобные, дышащие — сандалии помогают отлично примириться с жарой. А еще летняя обувь стильная, настоящих модниц так и тянет составить с ней массу трендовых образов.
Какие модели в тренде летом 2023-го?
Если в прошлом сезоне вы уже успели купить актуальные сандалии, не спешите выбрасывать их — настроение законодателей моды кардинально не изменилось. Но если в гардеробе скучает только обувь из старых коллекций, определенно стоит уделить ему внимание и обновить «обувной парк».
С мировых подиумов в текущие коллекции перекочевали интересные тенденции:
- сандалии в греческом и римском стилях;
- модели базовой формы с разнообразным и ярким декором;
- обувь на шнуровке, завязывающейся вокруг щиколотки;
- «сандалии рыбака».
Греция и Рим
Многочисленные оплетающие стопу и даже поднимающиеся на щиколотку ремешки хорошо фиксируют ногу и подчеркивают ее изящество. Носить такую обувь — сплошное удовольствие, сочетать с одеждой — тоже. Образы с подобными сандалиями смотрятся свежо и по-отпускному расслабленно, легко допускают юбки с шортами и платья самых разных силуэтов. Такая обувь идеальна для открытых ног с ярким педикюром. Когда еще, если не летом?
Декор рулит
Сандалии не обязательно должны иметь сложную форму или быть многоцветными и яркими, чтобы считаться актуальными этим летом. Но если они будут иметь богатый декор — стразы, цепочки, перья, — их определенно можно будет выставлять как главный акцент трендового образа.
Ленты, тесемки и шнурки
Все, что помогает сандалиям «цепляться» за щиколотку, выигрышно смотрится в образах в этом сезоне. Это могут быть широкие ленты или узкие кожаные шнурки. Главная их цель — не только надежнее закрепить и удержать легкую пару на ногах, но и подчеркнуть изящество щиколоток.
«Сандалии рыбака»
Грубоватые, лаконичной формы, но максимально стильные. Речь о так называемых рыбацких сандалиях. Как они выглядят: полузакрытая носочная часть, состоящая из широких полос кожи, жесткая форма, ремешок, фиксирующий пятку. Трендсеттеры рекомендуют носить их с чем угодно: с джинсами и шортами, длиной мини и макси, платьями — летящими и имеющими строгую форму. Такие сандалии почти всегда однотонные, часто черные или белые — предельно лаконичные, а потому универсальные в образах, поддерживающие и спортивное, и кэжуал-настроение.
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