Новинки и особенности программы лояльности для заёмщиков Альфа-Банка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рассказываем о новых возможностях для клиентов Альфа-Банка, которые позволят повысить вероятность одобрения кредита и получить деньги на выгодных условиях.

Услуга Выгодная ставка

Альфа-Банк запустил для своих клиентов новую услугу, с помощью которой можно снизить процент по кредиту и уменьшить ежемесячный платёж. При подключении опции по займу будет действовать минимальная ставка — 4% годовых.

Как это работает? Рассмотрим на примере.

Клиент оформляет кредит на сумму 600 000 рублей сроком на пять лет.

Без подключения услуги ставка составит 7%, ежемесячный платёж — 11 900 рублей и переплата, соответственно, 112 800 рублей.

При подключении услуги ставка снизится до 4%, ежемесячный платёж составит 11 700 рублей, а переплата, соответственно, 66 150 рублей. Таким образом, на процентах можно сэкономить 46 650 рублей (без учёта комиссии).

Особенности новой услуги:

подходит для кредитов со сроком от 4 лет;

размер комиссии за услугу зависит от суммы и срока кредитования;

плата за подключение входит в сумму займа и списывается в момент выдачи;

оформить услугу можно онлайн или в отделении банка.

Кредит с высокой вероятностью одобрения

Ещё одна новинка для заёмщиков Альфа-Банка — кредит под залог недвижимости на любые цели. Наличие обеспечения снижает риски банка, поэтому шансы на одобрение такой заявки намного выше, чем по беззалоговому кредиту.

Также лимит кредитования по займу под залог в два раза превышает максимальную сумму, которую можно получить по обычному потребительскому кредиту. При наличии залога банк может выдать до 15 млн рублей, без него — до 7,5 млн рублей. При этом в обоих случаях деньги можно потратить на любые цели.

Кредит выдаётся на срок от одного года до 10 лет, минимальная ставка составляет 4% годовых. Сумма кредитования не может превышать 60% от рыночной стоимости объекта залога.

Получить заём могут граждане РФ в возрасте от 21 года и старше с непрерывным трудовым стажем от месяца.

В качестве залога можно предоставить:

квартиру;

апартаменты;

машино-место;

коммерческую недвижимость.

Собственником объекта недвижимости может быть как сам заёмщик, так и третье лицо. Возраст собственников — от 18 до 70 лет на момент оформления заявки на кредит. Всего может быть не более пяти собственников (залогодателей), включая заёмщика, или четырёх залогодателей, если заёмщик не собственник недвижимости.

Также в отношении объекта в ЕГРН не должны быть зарегистрированы какие-либо ограничения или обременения.



Узнайте подробности и подайте онлайн-заявку на кредит под залог недвижимости на сайте Альфа-Банка!