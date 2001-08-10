Особенности и применение вентилятора радиального ВЦ 4-75

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ассортимент моделей вентиляторов типа ВЦ 4–75 достаточно широк в настоящее время. Их можно использовать на разных объектах вне зависимости от назначения. Но в большинстве случаев выбирают обустройство систем кондиционирования, воздушного отопления, стационарных комплексов. Вентиляторы радиальные ВЦ 4–75 характеристики имеют стандартные.

Роль радиального вентилятора ВЦ 4–75 в вентиляции и кондиционировании

Это оборудование промышленного назначения. Применяется в основном, чтобы обеспечить принудительный воздухообмен и воздушное отопление в помещениях, зданиях. Помогают организовать вентиляционные системы разного типа — канальные и бесканальные, вытяжные и приточные.

Воздух поступает через входное отверстие, у которого всегда круглая форма. Через выходное отверстие он поступает дальше. В этом случае используются прямоугольники или квадратные. В большинстве случаев используют установки среднего либо низкого давления.

Конструкция становится основной для обустройства разных систем. Вопрос о том, где применяют вентиляторы, решают индивидуально.

Принцип работы вентилятора

Как говорилось, вначале воздух оказывается внутри устройства. Потом он попадает в каналы между лопатками колеса. В этом процессе задействуется лопаточное колесо, которое постоянно вращается. Под действием центробежных сил перемещение продолжается. Наконец, кожух собирает всё содержимое, потом направляет его к выходному отверстию.

Применение вентилятора радиального ВЦ 4–75

Такая техника востребована там, где необходимо решать следующие задачи:

Создавать комфортные условия для пребывания внутри зданий. Управлять влажностью. Очищать воздух. Обеспечивать конвекцию воздушных потоков для вентиляционной системы.

От показателя давления зависит, в каком именно месте будут ставить технику.

Это отличное устройство для:

Организации транспортировки пневматического типа. Тем более, когда речь о сыпучих материалах мелкой фракции. Систем воздушного отопления, кондиционирования. Разработки противопожарной системы. Общественной, бытовой вентиляции.

Не составит труда обеспечить нормальную работу даже в сложных условиях эксплуатации, если внешняя среда агрессивна. И когда есть другие неблагоприятные факторы. От них тоже зависит ответ на вопрос о том, как выбрать подходящий вентилятор.







Выбор и установка вентилятора

Уже упоминалось, что владелец должен сначала подумать о том, где будет ставить устройство и с какой целью применять. Например, при наличии взрывоопасных сред важно, чтобы присутствовала полная защита от соответствующих факторов.

Лопасти, загнутые назад, помогают сэкономить электрическую энергию, около 20%.

Если помещение отличается наличием агрессивных и вредных веществ в больших количествах, необходимо выбирать устройство с защитой от коррозии. При этом выпускают разнообразные модели:

Мельничные. Судовые. Шахтные и так далее.

Меньшая скорость вращения характерна для моделей, у которых лопатки загнуты вперёд. Размер у таких устройств тоже меньше. Поэтому и шума от них немного.

Что касается установки, то у неё тоже есть правила. Необходимо учитывать несколько факторов.

Создание удобных условий для установки. Например, работа монтажников должна быть эффективной и безопасной. Вентиляторам иногда требуется фундамент. Тем более, если у них серьёзная мощность и объём. Крепление осуществляют при помощи болтов, которые затем заливают растворами. На болтах ставят контргайки. Важно правильно распределять нагрузку, если речь идёт об использовании пружинных виброизоляторов. Главное — чтобы у каждого из них осадка оставалась одинаковой. Станину плотно прижимают к изоляционному материалу, если оборудование ставят на жёсткой платформе. Вставка из мягкого материала между воздуховодом и выходным отверстием значительно снижает вибрационное воздействие.

Дополнительно стоит отметить, что запрещается использовать вентиляторы отдельно от системы. Необходимо предварительно соединять устройства между собой сетью, если их несколько. Только при учёте всех факторов владельцы получат преимущества радиальных вентиляторов ВЦ 4–75 https://ekb.energo1.com/catalog/ventilyatsionnoe_oborudovanie/ventilyatory_nizkogo_davleniya/radialnye_ventilyatory_vts_4_75/.

Дополнительные советы по установке

Если монтируют тяжёлый радиальный центробежный вентилятор — заранее проверяют наличие всех элементов. Если требуется — организуют расконсервирование.

Раму или основание устройства собирают сразу после распаковки. Обязательно соединять эту часть конструкции с виброизоляторами, потом установить всё на временные подставки. Следующий этап включает сборку корпуса, установку рабочего колеса. Потом эту конструкцию закрывают. Проверяют во всех направлениях, не осталось ли зазоров.

Остаётся только достать временные подставки, а потом закрепить вентилятор на раме. На последних этапах соединяют друг с другом привод и рабочее колесо. Проверяют смазочные материалы, проводят балансировку рабочего колеса.

Рабочее колесо проворачивают на произвольный угол, чтобы понять, как выполнена статическая балансировка. Когда механизм останавливается, не должно быть:

Колебательных движений. Возврата в одно и то же положение.

Заключительный этап — установка, подключение электрического двигателя. При необходимости монтируют защитные устройства на передаточный механизм, устанавливают соединительные муфты.

Параллельность шкивов с натяжением ремней надо проверить, если используется клиноременная передача. При оттягивании элементы должны обладать пружинящими свойствами.

На металлическую основу, либо непосредственно на бетонные основания ставят радиальные вентиляторы небольших размеров. Допускается применять совместно с ними специальные кронштейны. Они изготавливаются на основе прокатного металла, заранее вмуровываются в стену.

Небольшие вентиляторы поставляются в заранее собранном виде. Поэтому монтаж отнимает минимум времени.

Нужны ли дополнительные работы при установке?

Присоединение вентиляторов к каналам или воздуховодам — обязательная часть работ. Редко какой проект обходится без неё. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих положений:

Совместно с высокооборотистыми радиальными вентиляторами не используют виброизоляторы. На длине 1,5 метра оставляют прямым первый участок воздуховода. Это необходимо, чтобы воздушные потоки стабилизировались. Гибкие вставки помогают гасить вибрации. Их ставят между воздуховодами и выходными отверстиями. Можно закрыть конструкцию специальной защитной решёткой, если нет воздуховода, соединённого с заборным отверстием.

Электрический двигатель тоже соединяется согласно определённым правилам. Например, корпус при любых условиях требует заземления. Первый запуск устройства всегда требует дополнительного внимания.

Техническое обслуживание

Комплекс работ по обслуживанию этих устройств не такой сложный. Главное — соблюдать основные требования и условия.

Например, первое техническое обслуживание проводят спустя три месяца, а второе — через год после того, как механизм ввели в эксплуатацию. График нужно соблюдать вне зависимости от того, в каком техническом состоянии находится вентилятор в настоящее время. Запрещается уменьшать объём и изменять периодичность.

Первое техническое обслуживание требует выполнения следующих работ:

Осмотреть устройство внешне, чтобы изучить механические повреждения. Контролировать рабочее колесо и состояние, в котором оно находится. Проверять заземление как вентилятора, так и электродвигателей. Выполнять проверочный пуск на полчаса, не более.

Во время второго обслуживания список несколько отличается:

Очистка внутренних полостей и рабочих колёс от загрязнений. Осмотр лакокрасочных покрытий, обновление при необходимости. Изучение того, в каком состоянии находится рабочее колесо вместе со всеми креплениями.

Отдельно следят за тем, чтобы результаты выполненных действий вносились в специальный журнал.

Качество смазки подшипников — один из факторов, заслуживающих дополнительного контроля. Если появляются первые признаки утечки масла, неисправность устраняют как можно быстрее. Инструкции помогут разобраться с тем, как обслуживать вентиляторы ВЦ 4–75.

Рекомендуется время от времени сливать и менять масло внутри полностью.

Заключение

Для организации качественного движения газовых, воздушных потоков радиальные или центробежные вентиляторы — оптимальные устройства. Их используют в равной степени как для бытовых, так и для промышленных установок. Конструкция этого механизма не меняется практически с того самого момента, как его изобрели. То есть, он с самого начала считался достаточно прочным и надёжным, эффективным.