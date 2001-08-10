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Документальное оформление командировки: нюансы и особенности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Командировка – это инициированное работодателем выполнение трудовых обязанностей, а также переподготовка или повышение квалификации сотрудников в другом городе. Распоряжение руководства о командировке должно быть оформлено приказом или унифицированными формами (Т-9 и Т-9а – в отношении одного или группы сотрудников), если их продолжают применять в отчетности организации.
Срок командировки
В приказе о командировке прописывается дата, когда она начинается, а возможно и весь срок пребывания сотрудников вне места постоянной работы. Также в табеле учета рабочего времени отмечаются командировочные дни. Если поездка продлевается или, наоборот, сокращается, то командировка требует дополнительного оформления. Подробнее узнать об оформлении командировочных документов, а также получить помощь в организации служебных поездок можно на сайте специализированной компании.
Количество дней нахождения в командировке считается, начиная с даты отправления сотрудника в поездку, и включая день его возвращения. Если вокзал, аэропорт или автостанция находятся в отдалении от местности, где проходит командировка, тогда должно учитываться и время, необходимое, чтобы до них добраться.
К примеру, сотрудник был в служебной командировке с 24 по 28 апреля 2023 года. За 5 дней ему должны заплатить командировочные, независимо от того, с какого часа в день отъезда он находился в поездке. Приходить или нет на работу в день своего выезда или возвращения сотрудник решает вместе с руководством.
Какие документы оформляют сами командированные
Перед отправкой в служебную поездку сотруднику выдаются суточные для личных нужд, связанных с проживанием, а также денежный аванс для найма помещения и других трат, необходимых для оплаты проезда в обе стороны. По окончании командировки, в ближайшие три дня сотрудник должен предоставить в бухгалтерию:
- авансовый отчет. В нем отображаются потраченные суммы и прикладываются чеки;
- документы по съему жилья;
- билеты на поезд или самолет, также документы по сопутствующим расходам (оплата услуг по оформлению билетов, предоставления в поезде постельного белья), по другим тратам, связанным с поездкой;
- служебную записку, если она необходима, например, в случае задержания в командировке.
До января 2015 года предусматривалась необходимость оформления командировочных удостоверений, служебных заданий и отчетов о проделанной в командировке работе. В настоящее время эти документы необязательны, их отсутствие не является нарушением порядка оформления командировок. Также не запрещено и их составление. Каждый работодатель вправе решить для себя, какие дополнительные документы должны оформляться при служебных поездках.
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