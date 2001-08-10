Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это процедура, которая помогает оценить и по возможности улучшить условия труда для сотрудников. Проведение СОУТ является обязательной процедурой для каждого работодателя и регламентируется 426 федеральным законом о специальной оценке условий труда. Цель специальной оценки условий труда - установить наличие вредных и\или опасных факторов в рабочей среде, установить уровень воздействия и принять меры по их устранению или снижению воздействия на здоровье сотрудников, определение необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Процесс СОУТ включает в себя несколько этапов:

Проведение оценки условий труда

Оценка условий труда заключается в анализе рабочей среды и выявлении и вредных факторов. Для этого проводятся измерения на всех рабочих местах с целью выявления возможных проблем. Важно помнить, что проводить оценку могут только специализированные организации, имеющие аккредитацию от Минтруда и внесенные в специальный реестр (реестр организаций доступен на сайте министерства), например, компания EcoStandard Group.

Разработка плана мероприятий

После проведения специальной оценки условий труда необходимо разработать план мероприятий по устранению или снижению воздействия вредных факторов на здоровье сотрудников для тех рабочих мест, которые получили 3 или 4 класс условий труда. План мероприятий должен содержать конкретные действия, которые необходимо выполнить для улучшения условий труда работников.

Реализация мероприятий

После разработки плана мероприятий, необходимо его реализовать. Это может включать в себя ремонт и замену техники, перестройку производственных процессов, применение средств индивидуальной защиты и многие другие меры - наполняемость плана может быть различной.

В случае, если не было выявлено вредных и\или опасных факторов на рабочих места и всем были присвоены 1 или 2 класс условий труда, работодатель должен подать декларацию о проведении СОУТ - в бумажном виде или в электронном передать ее в надзорный орган.

Проведение специальной оценки позволяет улучшить условия труда, что положительно сказывается на здоровье и производительности сотрудников, а также на качестве и безопасности производственных процессов. Также корректно проведенная процедура специальной оценки гарантирует работодателю защиту от штрафов.