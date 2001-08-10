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Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сварка - это процесс соединения двух или более металлических деталей с помощью тепла и/или давления. Это самый распространенный и важный метод изготовления и ремонта конструкций и изделий в промышленности, таких как машины, трубопроводы, мосты, корабли.
Электроды - это материалы, которые подаются в зону сварки для создания электрической дуги и плавления основного металла и добавочного материала. Они должны иметь схожий или более высокий химический состав и механические свойства с основным металлом, а также обеспечивать защиту сварочной ванны от окисления и загрязнения.
Ознакомиться с электродами для углеродистых и низколегированных сталей можно на сайте https://tdlez.ru/dlya-svarki-stali.
Физические и химические свойства углеродистых и низколегированных сталей
Углеродистые стали содержат от 0,05% до 2,1% углерода по массе. Углерод определяет твердость, прочность, упругость металла.
Стали делятся на три группы:
- низкоуглеродистые (менее 0,3% углерода) – обладают хорошей свариваемостью и ковкостью, но имеют низкую прочность и твердость.
- среднеуглеродистые (от 0,3% до 0,6%) – имеют среднюю прочность и твердость, но требуют предварительного и последующего нагрева при сварке для предотвращения трещинообразования.
- высокоуглеродистые (более 0,6%) – имеют высокую прочность и твердость, но плохую свариваемость и ковкость.
Легирование - это добавление других элементов кроме углерода для улучшения или изменения свойств металла. Процедура может повышать прочность, жесткость, устойчивость к ржавчине, износостойкость, температуростойкость.
Легированные стали делятся на две группы: низколегированные (менее 5% легирующих элементов) и высоколегированные (более 5%).
- Первые часто применяются для изготовления конструкций, работающих в условиях повышенных нагрузок и агрессивных сред.
- Вторые – для изготовления специального оборудования и инструментов.
Что должны содержать электроды?
Влияние химического состава стали на выбор электродов определяется тем, что они должны иметь схожий или более высокий химический состав и механические свойства с основным металлом.
Электроды должны содержать достаточное количество углерода и легирующих элементов для обеспечения прочности сварного соединения, но не слишком много, чтобы не вызвать хрупкость или трещины.
Кроме того, они должны содержать:
- элементы-десоксиданты (кремний или алюминий), которые связывают кислород в сварочной ванне и предотвращают образование оксидных включений;
- элементы-денитриданты (титан или цирконий), которые связывают азот в сварочной ванне и предотвращают образование нитридных включений;
- элементы-ферритообразователи (хром или молибден), которые увеличивают долю феррита в структуре сварного соединения и повышают его устойчивость к межкристаллитной коррозии;
- элементы-аустенитообразователи (никель или марганец), которые увеличивают долю аустенита в структуре сварного соединения и повышают его пластичность и ударную вязкость.
Виды электродов
Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей можно разделить на две основные группы: покрытые и непокрытые.
- Первые имеют на своей поверхности слой покрытия, который выполняет функции стабилизации дуги, защиты сварочной ванны от окисления и загрязнения, регулирования химического состава;
- Вторые не имеют покрытия и используются совместно с защитным газом или флюсом, который обеспечивает аналогичные функции.
Электроды можно классифицировать по типу тока, покрытия, химическому состав и механическим свойствам сварного металла. Одна из наиболее распространенных классификаций - по Американскому обществу сварщиков (AWS).
Например, обозначение E6010 означает следующее:
- E - электрод для ручной дуговой сварки;
- 60 - минимальный предел прочности сварного металла в килограммах-силе на квадратный миллиметр (60 kgf/mm2);
- 1 - позиция сварки (1 - все позиции);
- 0 - тип тока и тип покрытия (0 - постоянный ток обратной полярности и целлюлозное покрытие).
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