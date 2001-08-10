Анализ рынка мясной продукции в России: чем он может быть полезен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Изучение показателей, характеризующих взаимодействие между производителем и потребителем, может использоваться для повышения уровня осведомленности о рынке и помогает принимать управленческие решения. Все это в полной мере относится к рынку мясной продукции, который в настоящее время характеризуется наращиванием объемов производства.

Зачем нужен анализ рынка

Уровень конкуренции, объем рынка, спрос и предложение, перспективы и прогнозы развития – аспекты, которые полезно учитывать участникам экономических отношений, планирующим открывать бизнес в соответствующей сфере либо расширять имеющееся дело.

Максимум актуальной информации возможно получить из исследования компании «БизнесСтат», представляющей анализ рынка мяса России. Он поможет:

принять решение об инвестировании средств в мясной рынок;

спланировать открытие или расширение бизнеса;

изучить поведение потребителей, чтобы создать продукт, который будет востребован;

понять перспективы развития предприятия;

подготовить стратегию продвижения продукции на рынке;

наметить пути поиска каналов продаж и ниш на рынке;

выявить недостатки и преимущества собственной продукции;

оценить сильные и слабые стороны конкурентов по сегменту рынка.

Для кого актуален анализ мясного рынка

Информация о текущем состоянии и перспективах развития мясной отрасли необходима главным образом собственникам, инвесторам, а также менеджерам и руководителям компаний, желающих укрепить свои позиции на рынке либо имеющих планы выйти на него. Управленцам, принимающим решения, необходимо понимание особенностей экономической ниши, объема, перспектив и тенденций развития рынка. Также анализ поможет оценить и существующие или потенциально возможные трудности и проблемы. Например, такие, как сложности с инфраструктурой, логистикой, конкуренцией.

Анализ, основанный на сборе и обработке большого объема информации, позволяет максимально эффективно использовать сведения о состоянии и развитии российского рынка мяса в работе предприятия. Инвестору или владельцу бизнеса он даст возможность определить основные тренды в отрасли и спланировать финансовые вложения. Оценка потребностей потенциальных покупателей и конкурентных предложений, экономической ситуации и рыночной активности позволит выбрать оптимальные виды выпускаемой продукции, а также сделать прогноз возможностей развития в долгосрочной перспективе.