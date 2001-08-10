Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Частотный преобразователь DAB представляет собой специально разработанное устройство для управления насосами в индивидуальных системах водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установках. Он обладает возможностью подключения до двух устройств в каскад, что обеспечивает гибкость и эффективность в настройке системы.

Характеристики преобразователей DAB

К основным характеристикам dab частотных преобразователей относятся надежность и эффективность. Они гарантируют оптимальную производительность и длительный срок эксплуатации насосов.

В трехфазных электродвигателях обычно используется модель частотного преобразователя DAB ACTIVE DRIVER PLUS М/М 1.5. Она обеспечивает точную синхронизацию и управление фазами, что позволяет оптимизировать работу двигателя и достичь высокой производительности. Это особенно актуально в промышленных и хозяйственных системах, где требуется высокая эффективность и точное управление электродвигателями.

Путем предотвращения сухого хода и обеспечения равномерной нагрузки на двигатель, частотные преобразователи обеспечивают оптимальные условия эксплуатации насосов, минимизируя риск повреждений и поломок. Это приводит к существенному увеличению срока их службы и обеспечивает непрерывную и эффективную работу системы водоснабжения на протяжении долгих лет.

Преобразователь способен существенно снизить энергопотребление, и при этом нет необходимости устанавливать дополнительные внешние датчики и обратный клапан, поскольку эти элементы уже интегрированы в само устройство (включая реле протока). Это делает DAB ACTIVE DRIVER PLUS М/М 1.5 компактным и удобным в использовании, сокращая необходимость в дополнительных компонентах и упрощая процесс установки и настройки системы.

Область применения

Частотный преобразователь DAB разработан для использования в системах водоснабжения, включая бытовые, промышленные и хозяйственные установки, а также в системах повышения давления. Благодаря своей гибкости и простоте использования, преобразователь подходит для применения в:

гриндерах;

погружных насосах;

скважинных насосах;

циркуляционных насосах.

Покупать частотные преобразователи DAB следует у проверенного поставщика промышленного электрооборудования и продукции производственно-технического назначения. Подробную информацию о продукции и сроках поставки можно узнать индивидуально у специалистов.