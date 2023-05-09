Как узнать задолженность у судебных приставов онлайн
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель любого региона Российской Федерации может узнать, если ли у него задолженность у судебных приставов или нет. Нужно просто перейти по ссылке https://zadolzhennosti.com/ — ввести регион, ФИО и дату рождения. Такая проверка онлайн проводится по официальной базе Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации. Информация актуальна на дату запроса.
Почему могут возникнуть задолженности
Распространенная ситуация — задолженность из-за неуплаты алиментов. Например, мужчина обязан платить алименты на детей и не делает этого. Или же переводил деньги до определенного момента, а затем бросил. Помимо этого, задолженность возникает в следующих обстоятельствах:
- просрочки по коммунальным платежам;
- неуплата по кредитным обязательствам;
- неоплаченные штрафы.
Оплатить долги можно онлайн по ссылке zadolzhennosti.com. Это займет минимум времени. В противном случае у человека возникнут проблемы в связи с наложением определенных ограничительных мер. Этого требует законодательство Российской Федерации.
Последствия неоплаченной задолженности
Если лицо не платит по своим обязательствам, то к нему могут быть применены особые меры. К ним относится запрет на выезд за границу, арест имущества и банковских счетов. Также возможно ограничение действия водительского удостоверения.
Например, арест может быть наложен в том случае, если сумма долга превысила определенный лимит. Если же наложен запрет на выезд, то есть только один способ решения проблемы: погасить долг. Пристав накладывает ограничение, поэтому снять его может только он.
Если лицо погасило задолженность, то рекомендуется лично сообщить об этом судебному приставу. Также каждому человеку рекомендуется подробнее изучить эту тему — сделать это можно с помощью Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ, который регламентирует наложение запрета на физическое лицо.
Следует помнить, что воспользоваться сервисом по погашению может житель любого региона страны. К примеру, жители Южно-Сахалинска могут проверить наличие задолженности по ссылке https://zadolzhennosti.com/yuzhno-sahalinsk — на это уйдет не более одной минуты.
К сожалению число должников растет с каждым днем. Вне зависимости от причины, по которой возник долг, рекомендуется как можно скорее погасить его. Это поможет избежать многих проблем в будущем.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
17:23 5 Мая Лыжную базу на улице Венской в Южно-Сахалинске начали капитально ремонтировать
- 15:09 5 Мая В Сахалинском государственном университете начал работу военный учебный центр
- 16:44 5 Мая Жителей Южно-Сахалинска приглашают 6 и 7 мая покупать свежую сельдь по 35 рублей за кг
14:40 5 Мая Участок ул. Фабричной в Южно-Сахалинске с 10 мая закрывается на капремонт
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
11:16 12 Апреля На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО
12:14 11 Апреля На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске возобновилась активная фаза работ по благоустройству
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?