Как узнать задолженность у судебных приставов онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель любого региона Российской Федерации может узнать, если ли у него задолженность у судебных приставов или нет. Нужно просто перейти по ссылке https://zadolzhennosti.com/ — ввести регион, ФИО и дату рождения. Такая проверка онлайн проводится по официальной базе Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации. Информация актуальна на дату запроса.

Почему могут возникнуть задолженности

Распространенная ситуация — задолженность из-за неуплаты алиментов. Например, мужчина обязан платить алименты на детей и не делает этого. Или же переводил деньги до определенного момента, а затем бросил. Помимо этого, задолженность возникает в следующих обстоятельствах:

просрочки по коммунальным платежам;

неуплата по кредитным обязательствам;

неоплаченные штрафы.

Оплатить долги можно онлайн по ссылке zadolzhennosti.com. Это займет минимум времени. В противном случае у человека возникнут проблемы в связи с наложением определенных ограничительных мер. Этого требует законодательство Российской Федерации.

Последствия неоплаченной задолженности

Если лицо не платит по своим обязательствам, то к нему могут быть применены особые меры. К ним относится запрет на выезд за границу, арест имущества и банковских счетов. Также возможно ограничение действия водительского удостоверения.

Например, арест может быть наложен в том случае, если сумма долга превысила определенный лимит. Если же наложен запрет на выезд, то есть только один способ решения проблемы: погасить долг. Пристав накладывает ограничение, поэтому снять его может только он.

Если лицо погасило задолженность, то рекомендуется лично сообщить об этом судебному приставу. Также каждому человеку рекомендуется подробнее изучить эту тему — сделать это можно с помощью Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ, который регламентирует наложение запрета на физическое лицо.

Следует помнить, что воспользоваться сервисом по погашению может житель любого региона страны. К примеру, жители Южно-Сахалинска могут проверить наличие задолженности по ссылке https://zadolzhennosti.com/yuzhno-sahalinsk — на это уйдет не более одной минуты.

К сожалению число должников растет с каждым днем. Вне зависимости от причины, по которой возник долг, рекомендуется как можно скорее погасить его. Это поможет избежать многих проблем в будущем.