Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При проведении ремонта в санузле достаточно часто возникают мысли относительно установки современного варианта оборудования – навесного. Такой унитаз смотрится достаточно оригинально и привлекательно практически в любом интерьере, требует минимальное количество пространства и оказывается не столь сложным в установке.

Однако перед тем, как начать процесс установки, стоит несколько подробнее разобраться в особенностях конструкции, понять, какой вид инсталляции будет наиболее привлекательно смотреться в том или ином интерьере.





Какие бывают виды инсталляций для унитаза?

Инсталляция представлена на современном рынке только в двух разновидностях: блочная и рамочная. Каждый вид имеет свои особенности, в том числе и в проведении установки, с которыми требуется ознакомиться до того, как унитаз будет приобретен и установлен.

Блочные вариации (навесная инсталляция)

Этот вариант оказывается наиболее распространенным и простым в проведении установки. Большим преимуществом является то, то стоимость располагается на весьма доступном уровне, вследствие чего осуществить приобретение сможет каждый желающий при появлении первой же необходимости. Однако имеется и значительный недостаток – установка может быть проведена исключительно на несущей стене, так как в противном случае унитаз может не выдержать предельной нагрузки в случае ее возникновения.

Конструкция достаточно стандартная: бочок, изготовленный из пластика, а также крепежные пластины, комплекс для проведения фиксации на несущей стене. В результате сразу после приобретения товара можно будет перейти к его установке без приобретения дополнительных компонентов.

Особенности рамочной инсталляции: чем она отличается от блочной

Основное отличие заключается в том, что данный вариант оказывается более сложным в проведении установки, а также имеет большие показатели стоимости. Но подобные особенности однозначно оправдываются универсальностью и долговечностью именно этого типа туалета.

В основании лежит каркас, изготовленный из стали, имеющей антикоррозийное покрытие. Также присутствует арматура, которая также требуется для проведения крепежных работ. В результате система может быть установлена в любом помещении вне зависимости от особенностей стен, а также от используемых материалов и крепежных компонентов.

Можно будет найти также модифицированные варианты, совмещающие в себе особенности обоих вариантов оборудования.

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