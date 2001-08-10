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Какие бывают виды инсталляций для унитаза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При проведении ремонта в санузле достаточно часто возникают мысли относительно установки современного варианта оборудования – навесного. Такой унитаз смотрится достаточно оригинально и привлекательно практически в любом интерьере, требует минимальное количество пространства и оказывается не столь сложным в установке.
Однако перед тем, как начать процесс установки, стоит несколько подробнее разобраться в особенностях конструкции, понять, какой вид инсталляции будет наиболее привлекательно смотреться в том или ином интерьере.
Какие бывают виды инсталляций для унитаза?
Инсталляция представлена на современном рынке только в двух разновидностях: блочная и рамочная. Каждый вид имеет свои особенности, в том числе и в проведении установки, с которыми требуется ознакомиться до того, как унитаз будет приобретен и установлен.
Блочные вариации (навесная инсталляция)
Этот вариант оказывается наиболее распространенным и простым в проведении установки. Большим преимуществом является то, то стоимость располагается на весьма доступном уровне, вследствие чего осуществить приобретение сможет каждый желающий при появлении первой же необходимости. Однако имеется и значительный недостаток – установка может быть проведена исключительно на несущей стене, так как в противном случае унитаз может не выдержать предельной нагрузки в случае ее возникновения.
Конструкция достаточно стандартная: бочок, изготовленный из пластика, а также крепежные пластины, комплекс для проведения фиксации на несущей стене. В результате сразу после приобретения товара можно будет перейти к его установке без приобретения дополнительных компонентов.
Особенности рамочной инсталляции: чем она отличается от блочной
Основное отличие заключается в том, что данный вариант оказывается более сложным в проведении установки, а также имеет большие показатели стоимости. Но подобные особенности однозначно оправдываются универсальностью и долговечностью именно этого типа туалета.
В основании лежит каркас, изготовленный из стали, имеющей антикоррозийное покрытие. Также присутствует арматура, которая также требуется для проведения крепежных работ. В результате система может быть установлена в любом помещении вне зависимости от особенностей стен, а также от используемых материалов и крепежных компонентов.
Можно будет найти также модифицированные варианты, совмещающие в себе особенности обоих вариантов оборудования.
Подробнее познакомиться с моделями инсталляций, из размерами, техническими характеристиками и сопроводительной документацией можно в каталоге инсталляций по ссылке https://tecestore.ru/catalog/installyatsii/ на сайте компании TECEstore
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Разнообразные статьи на актуальные темы
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