Какие бывают свёрла по металлу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работа с металлом предполагает использование различных инструментов. Правильно подобранный расходный материал значительно упрощает и ускоряет выполнение поставленных задач. Сегодня сверла по металлу на рынке представлены в большом разнообразии и подходят для работы с нержавейкой, алюминием, сталью и другими материалами.

Виды и предназначение свёрл по металлу

Сверла по металлу применяются повсеместно. Они необходимы как на больших предприятиях, так и в быту. Но для получения качественного результата нужно правильно подобрать расходный материал. Для этого учитывается тип сверла и его сфера использования, например:

Спиральные. Пользуются наибольшим спросом, применяются в быту и на производствах. Центровочные. Высокоточный профессиональный инструмент, используемый на производствах в токарных и фрезерных станках. Сверло позволяет свести к нулю погрешность и сделать отверстие в строго обозначенном месте. Конические (ступенчатые). Позволяют просверлить идеальное отверстие в листовых заготовках, не деформируя их и не оставляя рваные края. Корончатые. Полый инструмент сокращает время работы и требует меньше мощности, потому что нагрузка происходит на режущую кромку, а не на всю поверхность сверла. Изделие позволяет работать с высокой точностью, используется для высверливания старых болтов и других крепежных элементов. Твердосплавные. Данные свёрла имеют более высокую прочность и необходимы при работе с цветными металлами, чугуном, жаропрочной сталью и другими сверхтвёрдыми материалами. Кобальтовые. Прочный расходный материал, который применяется для работы с твёрдыми и вязкими материалами: чугуном, каленым металлом, другими. Сверло жаростойкое, поэтому при необходимости его можно раскалить.

На сайте компании https://tools.kz можно выбрать и приобрести подходящие свёрла по металлу. Если самостоятельно найти не получается, то лучше проконсультироваться с менеджером. Он, учитывая сферу деятельности и используемый материал, быстро подберет нужный расходный материал.

Свёрла по металлу используются повсеместно, потому что позволяют быстро и аккуратно делать намеченные отверстия. Но для качественной работы важно правильно подобрать инструмент, чтобы он соответствовал твёрдости материала. Тогда выполнение поставленных задач будет происходить быстро, аккуратно и легко.