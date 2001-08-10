Манометры с поверкой для контроля работоспособности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В числе самых эффективных мер противопожарной защиты — использование различных систем и установок, работоспособность которых требует постоянного контроля. Манометры с поверкой включены в перечни оборудования, необходимого для ведения деятельности по тестированию таких систем. Приборы должны обладать доказанной работоспособностью, быть внесены в Госреестр, иметь сопроводительную и техническую документацию. Паспорт с серийным номером нужен для сверки соответствия указанным в нем данным, а свидетельство принадлежности (чек о покупке, арендный договор, счет-фактура, накладная) — для подтверждения того, что устройство действительно принадлежит данной организации. Представители госконтроля или выездная лицензионная комиссия строго проверяют все указанные реквизиты, наличие печатей и пломб, их состояние и правильность расположения. Даже малейшие сомнения в подлинности представленных сведений станут поводом для взысканий, а во время лицензирования могут надолго задержать своевременную выдачу сертификата.

Кому и когда понадобится

В список работ по пожарной безопасности (ПБ) государство включило 10 наименований, для которых необходимо наличие лицензии МЧС. Государственным и коммерческим структурам, а также ИП будет необходим данный прибор, если они занимаются или планируют проводить рабочие процессы, связанные с:

монтажом, подключением, техобслуживанием вентиляционных систем;

сборкой, установкой, настройкой систем дымоудаления;

обслуживанием и ремонтом элементов указанных выше систем.

Приборы в рабочем состоянии будет нужно предъявлять при оформлении или переоформлении специального разрешения. Необходимость повторного получения сертификата возникнет в случае его утери или порчи, изменения направления деятельности или добавления ее видов, при внесении корректировок в главные реквизиты компании (название, место деятельности, реорганизация) или личные данные ИП.

Для каких измерений

Каждый манометр способен измерить давление жидких или газообразных сред при заключении их в замкнутых емкостях. На практике используются различные типы приборов, как механических, так и цифровых, однако предпочтение все-таки отдается последним. Цифровые устройства:

работают с минимальной допустимой погрешностью;

измеряют барометрическую высоту;

фиксируют максимальные, минимальные, текущие значения;

выдают результаты в разных системах измерения;

поддерживают автоматический диапазон измерений.

Цифровая версия снабжена удобным дисплеем с подсветкой, имеют индикацию заряда батарей, весят до 0,5 кг. С целью повышения удобства к ним прилагается кейс для переноски, а к корпусу крепится ремешок.

Оптимальный вариант

Каждый владелец бизнеса или руководитель организации решает рабочие вопросы по-своему: одни предпочитают делать все самостоятельно, другие поручают подчиненным, третьи привлекают специалистов-профессионалов. Для обеспечения достаточным техническим оснащением со всей нужной документацией потребуется как минимум узкопрофильные мастера или инженеры с соответствующей квалификацией. Однако и они не всегда смогут гарантировать полную законность и наличие прилагаемых документов. Тем не менее, есть эффективное решение — услуги компании юридического сопровождения, чьи сотрудники предоставят помощь в актуальных вопросах лицензирования и ведения деятельности в области ПБ. Здесь можно не только купить поверенный манометр с регистрацией, но и приобрести другие виды исправных СИ, получить юридическую консультацию, помощь в поиске работников нужной квалификации и даже заказать лицензирование под ключ.