10:19, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Ипотека: как рассчитать и на что обратить внимание
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Порой ипотека является единственным способом улучшить жилищные условия — например, приобрести новую квартиру или земельный участок с домом. Многие банки предоставляют ипотечный кредит на выгодных условиях: без первоначального взноса или под льготный процент. Перед тем, как брать такой кредит, можно воспользоваться онлайн-калькулятором и самостоятельно рассчитать ежемесячный платеж и полную его стоимость.
Как пользоваться ипотечным онлайн-калькулятором
Для расчёта ипотеки можно зайти на финансовый портал "Выберу.ру" и указать несколько параметров:
- Стоимость жилья.
- Сумму первоначального взноса.
- Срок ипотеки.
- Схему оплаты: равными долями или дифференцированными платежами.
Первый вариант оплаты означает, что размер ежемесячного платежа останется неизменным на протяжении всего срока ипотечного кредитования. А при дифференцированной схеме платеж будет уменьшаться к концу ипотеки.
Пользователи отмечают, что онлайн калькулятор ипотеки удобен в использовании — система делает расчеты за несколько секунд. Нужен только доступ в интернет.
Как оформить ипотеку
Подать заявку на ипотеку тоже можно онлайн на сайте "Выберу.ру". На нем собрана информация о банках страны, которые предоставляют ипотечный кредит — указаны условия кредитования, требования к заемщику, порядок выплат и многое другое. Преимущество онлайн-заявки в том, что не нужно тратить время на поход в банк. Можно получить предварительное одобрение всего за несколько минут.
Прежде чем подать заявку, рекомендуется изучить требования, предъявляемые к заемщикам. Каждый банк устанавливает свой перечень. Обычно это следующие критерии:
- достижение возраста 18 лет;
- наличие официального дохода;
- гражданство Российской Федерации;
- положительная кредитная история.
Также нужно заранее задуматься о том, какие документы необходимы для оформления ипотеки. Как правило, это паспорт, справка в места работы, справка 2-НДФЛ, выписка из бюро кредитных историй. Некоторые банки запрашивают справку о составе семьи, свидетельство о заключении брака и иные документы.
Ипотека является действительно удобным финансовым инструментом. С ее помощью можно купить новое жилье на выгодных условиях. Главное внимательно изучить все пункты договора и рассчитать сумму ежемесячного платежа. Сделать это можно с помощью удобного онлайн-калькулятора всего за несколько минут.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
14:57 7 Апреля В семи детских садах Южно-Сахалинска оборудовали соляные комнаты
14:39 7 Апреля 42 новых автобуса поступят на Сахалин в ближайшее время
09:57 7 Апреля Сахалинские дорожники приступили к работам по модернизации дорог регионального значения
17:02 7 Апреля Сахалинка в баре взяла чужой телефон, чтобы вернуть владельцу, но в итоге уехала с гаджетом в другой клуб
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
10:28 16 Марта Обучение у лучших педагогов Музыкальной академии Ларисы Долиной бесплатно пройдут 27 сахалинцев
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?