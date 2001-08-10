Ипотека: как рассчитать и на что обратить внимание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порой ипотека является единственным способом улучшить жилищные условия — например, приобрести новую квартиру или земельный участок с домом. Многие банки предоставляют ипотечный кредит на выгодных условиях: без первоначального взноса или под льготный процент. Перед тем, как брать такой кредит, можно воспользоваться онлайн-калькулятором и самостоятельно рассчитать ежемесячный платеж и полную его стоимость.

Как пользоваться ипотечным онлайн-калькулятором

Для расчёта ипотеки можно зайти на финансовый портал "Выберу.ру" и указать несколько параметров:

Стоимость жилья. Сумму первоначального взноса. Срок ипотеки. Схему оплаты: равными долями или дифференцированными платежами.

Первый вариант оплаты означает, что размер ежемесячного платежа останется неизменным на протяжении всего срока ипотечного кредитования. А при дифференцированной схеме платеж будет уменьшаться к концу ипотеки.

Пользователи отмечают, что онлайн калькулятор ипотеки удобен в использовании — система делает расчеты за несколько секунд. Нужен только доступ в интернет.

Как оформить ипотеку

Подать заявку на ипотеку тоже можно онлайн на сайте "Выберу.ру". На нем собрана информация о банках страны, которые предоставляют ипотечный кредит — указаны условия кредитования, требования к заемщику, порядок выплат и многое другое. Преимущество онлайн-заявки в том, что не нужно тратить время на поход в банк. Можно получить предварительное одобрение всего за несколько минут.

Прежде чем подать заявку, рекомендуется изучить требования, предъявляемые к заемщикам. Каждый банк устанавливает свой перечень. Обычно это следующие критерии:

достижение возраста 18 лет;

наличие официального дохода;

гражданство Российской Федерации;

положительная кредитная история.

Также нужно заранее задуматься о том, какие документы необходимы для оформления ипотеки. Как правило, это паспорт, справка в места работы, справка 2-НДФЛ, выписка из бюро кредитных историй. Некоторые банки запрашивают справку о составе семьи, свидетельство о заключении брака и иные документы.

Ипотека является действительно удобным финансовым инструментом. С ее помощью можно купить новое жилье на выгодных условиях. Главное внимательно изучить все пункты договора и рассчитать сумму ежемесячного платежа. Сделать это можно с помощью удобного онлайн-калькулятора всего за несколько минут.